Orsolini, un altro gol da cineteca. Ora le Marche sognano con lui Europei e Champions League

BOLOGNA I suoi gol, di pregevole fatture, per spingere le Marche ai prossimi Europei e in Champions League. Riccardo Orsolini, l'esterno ascolano tra i punti di forza del Bologna dei miracoli di Thiago Motta, sta conquistando tutti. E anche il Ct Luciano Spalletti. Nell'ultimo weekend sua la rete, da standing ovation, con cui ha aperto le danze al 3-0 dei felsinei rifilato al Dall'Ara alla malcapitata Salernitana.

In doppia cifra

In doppia cifra, ora la sua candidatura è forte in vista dei prossimi Europei estivi in Germania. Spalletti non ha rinunciato a lui - fuori dal giro della Nazionale - nè per le ultime partite di Qualificazione nè per le gare amichevoli (tra cui quella con l'Ecuador, negli Stati Uniti, dove ha timbrato anche un bell'assist). L'infortunio di Berardi, in questo senso, può rappresentare un'ulteriore spinta ma saranno queste settimane quelle decisive per sciogliere gli ultimi dubbi.