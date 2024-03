Un anconetano in finale di Champions: la Vero Volley di coach Gaspari elimina il Fenerbache e ora può sognare

ISTANBUL Una finale di Champions League al golden set. Anche grazie a una straordinaria Paola Egonu (protagonista 35 punti, domenica di scena alle 17 a Pesaro contro la Megabox) che ha permesso all'Allianz Vero Volley Milano di piegare un Fenerbahce Opet Istanbul mai domo. Può godersi il successo il tecnico anconetano Marco Gasperi che, alla vigilia, aveva invitato tutto l'ambiente a prepararsi ad una vera e propria battaglia nonostante il 3-0 inflitto alle turche all'Allianz Cloud. Da non tralasciare anche la prova di Helena Cazaute, 15 punti e tanta qualità nei momenti nevralgici della gara.

La Finale in programma

Nel 3-1 in favore del Fenerbache prima del golden set chiuso 11-15 (per il passaggio del turno erano sufficienti due set) sono emerse tutte le difficoltà della semifinale. 25-15, 26-28, 25-22, 25-23 i parziali del 3-1 che ha rimandato il verdetto, appunto, al golden. Ora l'ultimo atto prima del trofeo, fissato per il 4/5 maggio nell'evento delle Supefinals (sede da definire), con la vincente tra Imoco Conegliano e Eczacibasi Istanbul.