Lube, dopo Monza serve il colpaccio in Champions: la carica di coach Blengini

Dopo la vittoria su Monza , in casa Lube coach Blengini ha suonato la carica in vista dei prossimi impegni e della Champions League contro Trento: «La squadra stasera è stata bravissima, tutti i ragazzi. Li ho alternati cercando di trovare la migliore soluzione nelle varie situazioni di gioco, ottemperando anche ai regolamenti riguardanti gli stranieri in campo, e chi è stato chiamato in causa non si è mai arreso davanti alle difficoltà. Siamo stati bravi non solo a non mollare, ma anche a saperci adattare in modo costruttivo a quello che succedeva in campo. Anche la rimonta del terzo set, nonostante poi l'abbiamo perso, penso sia stata una scintilla in grado di mantenere il fuoco acceso, quindi fondamentale per quello che è successo nel prosieguo della gara. Adesso dovremo verificare alcune situazioni fisiche e altre cose da sistemare. Zaytsev, per esempio, viene da un lungo periodo di inattività e deve dunque trovare la migliore condizione. Questa è una fase molto impegnativa sia dal punto di vista fisico che mentale, quindi dobbiamo esprimere qualità in allenamento come se fossimo in gara, nonostante il poco tempo per allenarsi»