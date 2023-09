Europei di volley: Italia, lezioni per il futuro. Germania battuta al tie-break dopo una partita complicata. Azzurri sabato a Bari per gli ottavi

ANCONA Lezioni per il futuro: non si può mollare nulla. Italia-Germania finisce 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12) al termine di una partita bella e sofferta, faticosa e allenante.

La vittoria, l’entusiasmo, la presenza del pubblico, i colori sono gli stessi ingredienti che hanno reso perfetta la serata di lunedì e spettacolare quella di stasera. L’esordio vittorioso per 3-0 ad Ancona della Nazionale maschile di coach De Giorgi, campione d’Europa e del Mondo in carica, non presentava grosse insidie sportive nel cammino nel Campionato Europeo perché la Svizzera, ultima nel girone, aveva una montagna troppo alta da scalare per i propri mezzi tecnici e fisici. Altra cosa la Germania. I tendeschi hanno messo in seria difficoltà l'Italia, complice un cambio palla ottimo e una battuta micidiale.

La cronaca

Partita complicata. L'Italia per la prima volta in questo Europeo itinerante perde 2 set e finisce al tie-break contro la Germania. La partita, in sé, non aveva particolare importanza con l'Italia già qualificata come prima in classiva per gli ottavi di finale che giocherà a Bari contro la Macedonia del Nord sabato 9 alle 18. La squadra vincitrice resterà poi nel capoluogo pugliese per giocarsi l’accesso alla semifinale martedì 12 settembre.

Stasera, in un palazzetto di Ancona caldo e carico come non mai, l'Italia ha patito le troppe imprecisioni in ricezione e al servizio.

Lo specchio è stato il quarto set concluso con un impietoso 25-24 per i teutonici. Peccato, perché mel terzo set l'Italia, con due strappi (7-1 all'inizio e 4-0 alla fine) aveva portato a casa il 2-1. Equilibrati i primi due set: il primo vinto dall'Italia, il secondo dalla Germania che era partita bene per poi farsi recuperare dall'Italia (21-20) ma capace di timbrare un pesantissimo cartellino (23-25). Lezioni per il futuro: al tie-break l'Italia parte con più cattiveria con Michieletto, Mosca e Rinaldi (8-6). La Germania, con Reichert, trova un errore in battuta. L'Italia piazza il 10-8. Karlitzek, però, questa sera è implacabile (12-12) e tiene i tedeschi attaccati fino alla fine. Un altro errore dà all'Italia il doppio match-point. Il ball in-out su conclusione di Rohrs, chiamato dai tedeschi, dà ragione all'Italia: 15-12.

