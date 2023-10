Italia-Malta 3-0 con Jack Bonaventura da San Severino Marche che segna il primo gol azzurro a 34 anni

BARI - C'è anche un po' di Marche nel gol che ha portato in vantaggio allo stadio San Nicola l'Italia contro Malta nel match valido per le qualificazioni agli Europei. Minuto 23 e Jack Bonaventura da San Severino Marche con una giocata meritevole della copertina ha segnato il suo primo gol in nazionale a 34 anni. Dopo un avvio di stagione super con la maglia della Fiorentina che gli ha consentito anche di conquistare la convocazione ecco anche il gol colorato di azzurro.

E dopo il gol di Bonaventura nel primo minuto di recupero arriva il raddoppio degli azzurri con la firma di Berardi e dunque squadre al riposo sul risultato di 2-0 per l'Italia. E al 64' arriva anche il 3-0 anche questo firmato da Berardi che conferma il suo straordinario momento di forma.