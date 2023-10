Bonaventura, Orsolini e Djuric: è una serie A che parla marchigiano

Bonavenura da San Severino, fresco di ritorno in Nazionale a 34 anni. Poi Riccardo Orsolini da Ascoli. Infine Milan Djuric, pesarese di Tuzla, Bosnia Erzegovina, cresciuto nella Vis, 33 anni e 199 cm di altezza: è stato un turno di campionato ricco di Marche.

Jack e Orso in Azzurro

Jack Bonaventura ha festeggiato la convocazione in nazionale con la prima rete in maglia viola contro il Napoli, nella vittoria dei ragazzi di Italiano al Maradona. Orsolini ha fatto ancora meglio: rete contro l'Inter al Meazza e chiamata in Nazionale al secondo giro, complice l'infortunio del laziale Zaccagni. Da molto tempo non si vedevano due giocatori marchigiani in Nazionale

Milan Pesaro

Infine, piccola postilla per Milan Djuric: il centravanti dell'Hellas Verona, in gol contro il sorprendente Frosinone (dove milita Cheddira), risiede a Pesaro dove è arrivato da piccolissimo (e dove ha mosso i primi passi con la maglia della Vis Pesaro). Una bella storia, la sua, di integrazione e sport.