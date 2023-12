Euro2024, quando e dove vedere il sorteggio dei gironi: le possibili avversarie dell'Italia

L'Italia si prepara a scoprire le avversarie del girone di Euro2024. Dopo aver staccato il pass per la fase finale della competizione, in programma dal prossimo 14 giugno al 14 luglio in Germania. Gli azzurri, dopo il pareggio 0-0 contro l'Ucraina, partiranno dalla quarta fascia nel sorteggio di Amburgo, previsto per sabato 2 dicembre alle ore 18.

Le fasce

Prima fascia: Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna



Seconda fascia: Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria



Terza fascia: Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia



Quarta fascia: ITALIA, Serbia, Svizzera, vincente play off 1, vincente play off 2, vincente play off 3

Dove vederli

I sorteggi saranno trasmessi in diretta televisiva in chiaro su Rai 2, ma visibili anche su Sky e in streaming su RaiPlay e SkyGo.