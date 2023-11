L'Italia giocherà gli Europei in Germania: decisivo il pareggio a Leverkusen (0-0) contro l'Ucraina. Ma che brividi nel finale

LEVERKUSEN (GERMANIA) Missione compiuta per l'Italia di Luciano Spalletti - un passato nel 2001-2002 nelle Marche alla guida dell'Ancona - a Leverkusen che conquista l'accesso ai prossimi Europei che si terranno, in estate, sempre in Germania. Decisivo il risultato di questa sera (20 novembre) contro l'Ucraina bloccata sullo 0-0, ma soprattutto la vittoria conquistata all'andata. In pieno recupero proteste per un rigore non assegnato agli ucraini che il direttore di gara non ha voluto rivedere al Var.

Determinante la gara di andata

All'Italia, in virtù dello scontro diretto vinto a San Siro lo scorso 12 settembre (2-1 con doppietta di Frattesi), per staccare il pass da campione in carica era sufficiente anche il pareggio nonostante la stessa posizione di classifica. C'è anche una nota statistica a supporto: l'Italia, in nove precedenti, non aveva mai perso contro l'Ucraina collezionando sette vittorie e due pareggi.

