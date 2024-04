Zircon, il missile ipersonico della Russia che potrebbe colpire Kiev in soli sei minuti: cos'è la super arma che preoccupa (ma non troppo) l'Ucraina

Basterebbero pochi minuti al missile Zircon per colpire Kiev. Testata per la prima volta nel gennaio del 2020, la "super arma" russa sarebbe in grado di raggiungere i territori ucraini in pochissimo tempo. Un fatto, questo, che preoccupa l'Ucraina, ma non del tutto.

Cos'è lo Zircon

Lo Zircon, noto anche come 3M-22 Zircon o 3M-22 Tsirkon, è un missile cruise ipersonico di fabbricazione russa, prodotto dalla NPO Mashinostroyeniya per conto del ministero della Difesa. Ha completato i test nel 2022, entrando in servizio per la Marina russa proprio l'anno scorso. Progettato per neutralizzare grandi unità navali, tra cui portaerei, incrociatori e cacciatorpediniere, è ritenuto in grado di intercettare obiettivi sia marini che terrestri a una distanza non inferiore a 1.000 chilometri. Può viaggiare a velocità prossime a Mach 9 (ossia a 11.113 chilometri orari) e ad altitudini comprese fra i 30 e i 40 chilometri dove l'aria è più rarefatta e l'attrito inferiore. Il missile, lanciabile sia da unità di superficie che da sottomarini, è compatibile con i lanciatori verticali già in uso nelle unità più grandi della flotta russa.

I lanci precedenti

Testato per la prima volta nel gennaio 2020 dalla nave Admiral Gorshkov della flotta settentrionale russa, il missile è stato già usato nella guerra con l'Ucraina il 7 febbraio e il 25 marzo di quest'anno. A rivelarlo era stato il sito specializzato Defence Blog, secondo il quale i sei missili ipersonici 3M22 Zirkon erano stati lanciati da sistemi terrestri situati in Crimea.

I missili a disposizione

Secondo altre fonti, invece, erano stati lanciati da sottomarini.

Sarebbero una dozzina i missili ipersonici 3M22 Zirkon a disposizione della Russia. A dirlo, Nataliya Gumenyuk, portavoce del comando militare meridionale dell'Ucraina, secondo la quale queste armi sarebbero nascoste in basi militari come la Crimea.

I tempi stimati per i lanci

Come riportato da "United24 Media", basterebbero pochi minuti ai missili per raggiungere l'Ucraina. Nel dettaglio, uno Zirkon lanciato da Sebastopoli arriverebbe a Kiev in solamente sei minuti. Ancora meno il tempo per raggiungere Zaporizhzhia (3,3 minuti), Odessa (2,6 minuti), Kharkiv (5,5 minuti). Pochi di più (6.1) i minuti per colpire invece Sumy.

Si possono abbattere?

Una situazione, questa dei missili Zirkon, che preoccupa l'Ucraina. Anche se, come affermato dal direttore dell'Istituto di ricerca scientifica di competenza forense di Kiev Andrii Kulchytskyi, non è così remota la possibilità di intercettarli, come è stato fatto (ma mai confermato ufficialmente) lo scorso marzo. Tra i motivi, «la testata piccola», non paragonabile alle testate di missili come (Khinzhal) Kh-101 e Kh-22.