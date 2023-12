Zelensky a Washington: «La guerra di Putin è contro tutta l'Europa libera». Pronti nuovi aiuti dagli Usa

Il presidente ucraino Zelensky ha in programma un incontro oggi al Fondo monetario internazionale a Washington, lo stesso giorno in cui si prevede che l'Fmi approvi un nuovo esborso di 900 milioni di dollari di prestito al suo Paese. Un portavoce del Fondo monetario internazionale ha confermato l'incontro con la managing director Kristalina Georgieva. Zelensky è arrivato nella capitale Usa oggi per lanciare un ennesimo appello a favore dei circa 60 miliardi di dollari in aiuti militari bloccati dai parlamentari repubblicani.

Il discorso

«La guerra della Russia contro l'Ucraina è in realtà una guerra contro tutta l'Europa libera», ha detto Zelensky sottolineando che «Putin vuole dividere l'Europa per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino». «Putin deve perdere.

Austin: difenderemo alleati Nato

«Siamo determinati ad aiutare l'Ucraina e ad evitare che la Russia aggredisca qualche altro Paese, inclusi i nostri alleati della Nato. Se non reagiamo adesso all'aggressione del Cremlino, ci troveremo ad affrontare nuove bagni di sangue in futuro», ha dichiarato il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, nel suo intervento alla National Defense University prima del discorso del presidente ucraino citando una celebre frase di Martin Luther King. «L'America sarà piu sicura se aiuteremo Kiev a difendere la sua libertà», ha sottolineato.