Euro 2024, l'Italia si qualifica se: tutte le combinazioni in vista della partita contro Ucraina

Euro 2024. Una sfida decisiva per l'Italia. Gli azzurri di Luciano Spalletti, campioni in carica, si giocano questa sera l'accesso al torneo che ospiterà la Germania.

Contro l'Ucraina agli azzurri serve almeno un punto per ottenere il pass. A qualificarsi alla fase a gironi saranno infatti le prime due del gruppo C: l'Inghilterra è già sicura del primo posto, mentre gli azzurri sono fermi al secondo a pari merito proprio con gli Ucraini e si deciderà tutto proprio nella partita di questa sera, fischio d'inizio alle 20.45, a Leverkusen.

Euro 2024, la situazione del girono

L'Italia al momento si trova al secondo posto dietro Inghilterra, già qualificata e certa del primo posto, a pari merito con l'Ucraina a quota 13 punti. Ecco la classifica completa.

1. Inghilterra, 19 punti (7 partite giocate, differenza reti +18)

2. Italia, 13 pt (7 pg, dr +7)

3. Ucraina, 13 pt (7 pg, dr +3)

4. Macedonia del Nord, 7 pt (7 pg, dr -9)

5. Malta, 0 (8 pg, dr -18)

Il calendario

L'Italia ha battuto, venerdì 17 novembre, la Macedonia del Nord con un netto 5-2 all'Olimpico di Roma e questa sera, lunedì 20, gli azzurri sfideranno a Leverkusen l'Ucraina.

Italia-Macedonia del Nord 5-2

Ucraina-Italia, lunedì 20 novembre, 20.45

I criteri di qualificazione

In caso di arrivo a pari punti, i criteri considerati sono i seguenti: punti conquistati negli scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti; gol fatti negli scontri diretti; differenza reti totale; gol fatti in totale; gol segnati in trasferta totali; maggior numero di vittorie; maggior numero di vittorie in trasferta; fair play (-1 punto per ogni ammonizione, -3 punti per ogni espulsione); classifica generale della Nations League 2022-2023 (Italia favorita grazie al terzo posto conquistato nell'ultima edizione).

L'Italia si qualifica se...: le combinazioni

Per essere certa di staccare il pass per Euro2024 l'Italia dovrà conquistare almeno 1 punto contro l'Ucraina.

Vince contro l'Ucraina

Pareggia contro l'Ucraina

I playoff

Ovviamente la Nazionale di Spalletti sarebbe qualificata anche in caso di vittoria, mentre una sconfitta condannerebbe gli azzurri agli spareggi.

L'ultima spiaggia azzurra, da evitare assolutamente visti i precedenti, si chiama playoff. Agli spareggi parteciperanno le nove migliori terze classificate e le tre vincitrici del girone dell'ultima Nations League (qualora una di queste Nazionali dovesse essere già qualificata all’Europeo, il suo posto verrà preso dalla migliore squadra non qualificata all’interno della sua stessa lega).

L'Italia è quindi certa della sua eventuale partecipazione avendo vinto il proprio gruppo di Nations League e andrebbe eventualmente a giocare gli spareggi nel marzo del 2024, quando usciranno le ultime tre qualificate per Euro2024. La formula è la stessa di quelli per i Mondiali: tre mini gironi, semifinale in gara secca e finale contro la vincente dell'altra semifinale.