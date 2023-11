L'ex Vis e Ancona Gianluca Segarelli si qualifica con la Slovacchia a Euro2024: l'abbraccio con Lobotka ecco la sua storia

In attesa (e con la speranza) che l'Italia si guadagni la qualificazione al prossimo Europeo, c'è un marchigiano acquisito che ha già timbrato il biglietto per Euro2024: l'ex Vis e Ancona Gianluca Segarelli, umbro di nascita ma pesarese da ormai 25 anni, oggi prezioso collaboratore tecnico del Ct italiano della Slovacchia, Francesco Calzona. Lo staff, al lavoro da un anno e nel quale da qualche mese figura anche l'ex Napoli e Brescia Marek Hamsik, ha centrato un obiettivo ambizioso e che di fatto segna il prolungamento del rapporto con la federazione slovacca.

Islanda battuta

La Slovacchia si è qualificata nel gruppo J, quello con il Portagallo di Ronaldo e Leao, grazie al 4-2 sull'Islanda firmato da una vecchia conoscenza del calcio italiano: l'ex Milan, Parma e Genoa Kucka, 36 anni, ancora decisivo. Per Gianluca Segarelli, ex mediano scuola Perugia, cinque anni vissuti in biancorosso nella Vis (Pesaro, poi, è divetata la sua seconda casa), ha giocato un ruolo fondamentale il finale di carriera vissuto tra Cesena (con 2 promozioni di fila, dalle Lega Pro alla A) e Alessandria dove ha conosciuto Calzona, vice di Sarri.

Al lavoro da settembre 2022, ora ci sarà il prolungamento del contratto

Lo stesso Calzona lo ha voluto nel suo staff nell'avventura slovacca. «Dal primo settembre 2022 affianco il vice del Ct Calzone.

Siamo sotto contratto fino a dicembre, se andiamo all’Europeo restiamo - aveva raccontato al Corriere Adriatico, qualche settimana fa, lo stesso Gianluca Segarelli -. E pensare che volevo prendermi una pausa dal calcio dopo aver aperto una scuola calcio e lavorato con le giovanili locali qui a Pesaro, da qualche tempo sono istruttore di scuola guida. Ora, studio gli avversari e istruisco con video personalizzati i nostri nazionali. Si lavora così a 1000 km di distanza, andando ogni 2-3 mesi a Bratislava. Nello staff c’è l’ex capitano Hamsik, tra i calciatori abbiamo Skriniar e Lobotka. Gli avversari? Cr7, Leao... ma noi facciamo la corsa sul Lussemburgo». E la vittoria con l'Islanda ha chiuso i conti: arrivederci al prossimo giugno in Germania con Euro2024.