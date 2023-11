Italia, Spalletti conferma Bonaventura in azzurro e richiama Jorginho

Novità, conferme e ritorni: cocktail assortito quello delle convocazioni del commissario tecnico Luciano Spalletti in vista del doppio impegno della Nazionale contro Macedonia del Nord e Ucraina. Le novità assolute sono Andrea Colpani ed Andrea Cambiaso, alla prima chiamata con gli Azzurri. Tornano nell'elenco dei convocati Jorginho, Calabria e Politano. C'è anche Zaniolo, nonostante il suo coinvolgimento nell'inchiesta scommesse. Conferma in azzurro per Jack Bonaventura che conferma il suo buon momento per un'altra soddisfazione per la "sua" San Severino e per tutte le Marche.

Nazionale, questi i 29 convocati di Spalletti

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam).



Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta).



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus).



Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).