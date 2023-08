ANCONA Italbasket a trazione marchigiana. Gli anconetani Alessandro Pajola e Achille Polonara assieme a Luca Severini, cestista potentino, sono tra i 12 convocati che parteciperanno ai Mondiali di pallacanestro che andranno in scena tra Giappone, Filippine ed Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre. Gianmarco Pozzecco, ct della Nazionale italiana di basket maschile, al termine dell’amichevole vinta l’altra sera contro Porto Rico ha difatti reso noto i nomi degli azzurri che cercheranno di essere protagonisti durante la rassegna iridata portando in alto il nome della nostra squadra.

Il record

L’avere tre marchigiani in Nazionale rappresenta una sorta di record che si accentua se consideriamo che due di loro, ossia Pajola e Polonara, sono anconetani e giocheranno entrambi nella prossima stagione nella Virtus Bologna;. Un vero e proprio vanto per le Marche a dimostrazione di come il movimento cestistico sia di buon livello e diffuso su tutto il territorio. Polonara è un classe ‘91 di 205 cm che gioca come ala grande (ossia vicino a canestro) e che prima di approdare a Bologna ha fatto esperienze in giro per l’Europa vincendo anche un titolo di Spagna con il Baskonia battendo in finale il Barcellona.

Le carriere

Luca Severini, che ha 5 anni in meno di Polonara, è anche lui un lungo di 204 cm che nelle ultime stagioni ha raggiunto un grande consapevolezza dei propri mezzi diventando un giocatore molto importante nella massima serie con la maglia della Bertram Yacht Tortona, realtà molto importante del panorama cestistico italiano. Infine Pajola classe 1999, play di 194 cm che da anni gioca con la Vitus Bologna società nella quale, dopo una prima trafila importante nelle fila del Cab Stamura, è successivamente cresciuto vincendo anche uno Scudetto e perdendo le ultime 2 finali consecutive contro Milano. L’Italia sarà guidata dal veterano Luigi Datome che proprio durante i Mondiali darà l’addio al basket giocato dopo aver chiuso un paio di mesi fa la sua esperienza nei club vincendo lo scudetto con l’Olimpia Milano, dai playmaker Marco Spissu, Pajola e Matteo Spagnolo; dalle ali Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci e Polonara; in rosa ci saranno anche le guardie Stefano Tonut e Gabriele Procida, i centri Luca Severini e Mouhamet Diouf. Dopo un paio di giorni di riposo che hanno fatto seguito a una prima parte di raduno che ha visto l’Italia battere anche Grecia e Serbia, la Nazionale si radunerà nuovamente a Roma e il 17 agosto quando partirà alla volta della Cina e in particolare di Shenzhen.

Il cammino

In quella località gli azzurri giocheranno le ultime 2 loro amichevoli: contro il Brasile il 20 agosto e contro la Nuova Zelanda il 21 agosto per poi spostarsi a Manila dove il 25 agosto è previsto il debutto ai Mondiali contro l’Angola; a seguire gli incroci con la Repubblica Dominicana e proprio i padroni di casa, con l’auspicio di approdare alla successiva fase a eliminazione diretta.