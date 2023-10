Inghilterra-Italia 3-1, all'ex ascolano Scamacca rispondono Kane (doppietta) e Rushford

LONDRA Gioca bene ma non riesce nell'impresa l'Italia del Ct Luciano Spalletti che perde 3-1 contro l'Inghilterra nel match di qualificazione per Euro 2024. A Wembley, tempio del successo nell'estate 2021 di Roberto Mancini che conquistò gli Europei con la Nazionale, la spuntano i padroni di casa dopo essere andati sotto e aver recuperato.

La cronaca

Nella prima frazione è una bella Italia quella che approccia alla sfida. La squadra di Spalletti gioca a pochi tocchi cercando di sfruttare corsie esterne e ampiezza. Proprio dalla destra viene costruita una bella azione che, al quindicesimo, l'ex ascolano Scamacca capitalizza in rete. L'Inghilterra reagisce, si affida al talento di uno straripante Bellingham incontenibile palla al piede. La stella del Real Madrid, alla mezzora, conquista il rigore (ammonito Di Lorenzo) che Kane trasforma superando Donnarumma. Prima dell'intervallo altra occasione azzurra firmato Udogie ma i padroni di casa evitano il 2-1.

Nella ripresa il 3-1 dei padroni di casa ancora con Kane che, sfruttando una indecisione della coppia centrale italiana, s'invola verso la porta italiana e, in campo aperto, affossa poi Donnarumma con un tiro imparabile. Nel finale dentro il marchigiano Riccardo Orsolini. Vista la vittoria dell'Ucraina sul campo di Malta (1-3), l'Italia per sperare dovrà superare la Macedonia e poi giocarsi tutto nel match conclusivo di Leverkusen proprio contro l'Ucraina

RISULTATO PARZIALE: Inghilterra-Italia 3-1 (15'Scamacca, 31' Kane su rig., 57' Rushford, 78' Kane )

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Rashford, Bellingham, Foden; Kane.

Allenatore: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Frattesi, Cristante, Barella; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. Allenatore: Spalletti

La sicurezza

Confermato dalle autorità locali di Polizia che il dispositivo di sicurezza previsto è di “alto profilo”. Ai varchi di ingresso 100% di controllo al metal detector e controllo borse. Dopo l’attentato di ieri sera a Bruxelles durante la sfida tra Belgio e Svezia (poi interrotta per motivi di sicurezza), sale la tensione in tutta Europa e ci riporta all’Europeo in Francia nel 2016. E si prevede una maggiore attenzione anche qui a Wembley, intorno allo stadio e lungo le vie di accesso. L'intenzione comunque, è di far giocare tutte la partite.

