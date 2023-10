Attentato a Bruxelles, uomo spara con un kalashnikov: morti 2 tifosi svedesi. Poi va verso lo stadio. «Ha gridato Allah Akbar»

Sparatoria a Bruxelles. Un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco nel centro della città, nei pressi di Place Saincteletteplein, tra Boulevard d'Ypres e Boulevard du Ninième de ligne, intorno alle 19.15. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno due morti e diversi feriti. Sui social circolano alcuni video dell'attacco: l'uomo, vestito con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, scende da un motorino e fa fuoco, prima di darsi alla fuga con lo stesso mezzo.

Attentato a Bruxelles, il video del killer diffuso su Facebook: «Sono dell'Isis e ho ucciso gli infedeli»

Attentato a Bruxelles

Il killer avrebbe prima sparato in un atrio, poi a delle persone in un taxi. Alcuni testimoni riferiscono che l'assalitore ha gridato «Allah Akbar» prima di fare fuoco. Sul posto sono arrivati ​​i servizi di emergenza.

Il video del killer sui social

La pista privilegiata dalla polizia è quella del terrorismo. Lo riferisce "Le Soir", che fa riferimento ad alcuni video del sospettato sui social network. Poco prima dell'attacco l'uomo ha pubblicato sul Facebook un filmato in cui si riprende rivendicando l'appartenenza all'Isis e dicendo di aver compiuto il gesto per «vendicare i musulmani».

Belgio innalza al massimo livello l'allerta terrorismo

Belgio ha innalzato il livello di allerta a 4, il suo massimo, sinonimo di minaccia terroristica «grave e imminente». Lo riporta il media belga "La Libre".

«Dopo la sparatoria a Bruxelles, i servizi di polizia si stanno mobilitando per garantire la sicurezza dentro e intorno alla nostra capitale, in cooperazione con il ministro degli Interni, Annelies Verlinden». Lo rende noto il sindaco di Bruxelles-Capitale, Philippe Close, riferendo di trovarsi ora al centro di crisi per «garantire il coordinamento».