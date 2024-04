Tamberi vola in Turchia in vista di Europei e Olimpiadi. E lunedì si sceglie il portabandiera per Parigi '24

ANCONA Scatta la missione Olimpiadi per Gianmarco Tamberi. La medaglia d'oro nel salto in alto a Tokyo 2020 sabato (20 aprile) partirà in Turchia dove rimarrà fino al 4 maggio per preparare - nel centro sportivo di Antalya (Gloria Sports Arena) - sia l'appuntamento parigino sia gli Europei. Nella sua spedizione il preparatore Michele Palloni, il tecnico Giulio Ciotti e il fisioterapista Andrea Battisti.

Il portabandiera

Lunedì 22, intanto, durante il Consiglio nazionale del Coni verrà scelto il portabandiera per Parigi '24. Oltre a Tamberi, sono in corsa anche Gregorio Paltrinieri, Arianna Errigo, Marcell Jacobs e Antonella Palmisano. Tramontata l'ipotesi Jannik Sinner. A Tokyo la bandiera italiana fu portata da Jessica Rossi e Elia Viviani.