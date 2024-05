Ascoli, tre punti con il Pisa e sperare nei playout: sarà una serata da brividi (ore 20.30)

ASCOLI «Il calcio per noi non è soltanto un fatto sportivo, è un fatto sociale, per questo faremo di tutto perché la bella favola continui». Queste erano le parole che Costantino Rozzi pronunciava spesso per far capire quanto fosse importante la salvezza per il suo Ascoli. Parole che sono sempre attuali, che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Anche con Rozzi l'Ascoli tante volte ha dovuto lottare per mantenere la categoria sia in Serie B che in Serie A, ed erano vere e proprie battaglie, a prescindere dal risultato del campo non è mai mancato alla formazione bianconera di allora lo spirito piceno per poter riuscire dalle situazioni pericolose. Al termine delle gare una squadra retrocederà in C le altre due disputeranno i playout. In questo momento in svantaggio sono i bianconeri che occupano la terzultima posizione, devono vincere e sperare che Ternana e Bari non facciamo altrettanto

Le combinazioni

Risultati parziali volata salvezza

Ascoli-Pisa 0-0

Bari-Brescia 0-0

Feralpisalò-Ternana 0-0

Spezia-Venezia 0-0

Le formazioni ufficiali