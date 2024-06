Roland Garros: Sinner stenta nel primo set poi travolge Moutet e vola ai quarti di finale

PARIGI - Per proseguire il cammino perfetto, per entrare nel clou dei grandi del Roland Garros. Ecco la sfida con Moutet (n.79 in classifica), quella che vale l'accesso ai quarti di finale con Sinner che ha nel mirino sia il torneo che il primo posto nel ranking mondiale anche se questo dipende molto dai risultati di Djokovic.

Avvio di partita difficile per Jannik che non riesce a trovare le misure esaltando il carattere di Moutet che strappa per due volte il servizio a Sinner portandosi sul 4-0. Come dire quel che non ti saresti mai aspettato...

Piccoli segnali di Sinner nella seconda parte del set ma Moutet - aiutato anche dal pubblico che lo incita e lo carica - non si disunisce. Quando sembra che Sinner possa anche riaprire il set portandosi sul 5-2 il tennista francese trova due belle giocate che gli permettono di chiudere sul 6-2 il primo set.

Troppo facile capire che bisogna cambiare se non tutto, comunque tanto. E Sinner con pazienza e lucidità lo fa: adesso è più attento, più preciso e le sue giocate spesso fanno saltare i piani di Moutet tanto che Jannik strappa il servizio al suo avversario e si porta sul 4-2 per poi gestire con calma il tentativo di riscossa del francese con il secondo set che si chiude sul 6-3 per Sinner.

La partita adesso ha una chimica diversa: l'effetto sorpresa Moutet non incide, la forza mentale di Sinner lascia il segno anche nel primo scorcio di terzo set con il campione altoatesino che si porta prima sul 3-1 poi senza lasciare nulla al caso accelera ancora e si impone nel terzo set per 6-2.

Ormai la partita ha una direzione ben precisa: Sinner la comanda, Sinner ha in mano i quarti di finale e senza particolari difficoltà arriva il break e il 4-1, manca solo l'ultimo passo.

Che arriva subito, infatti al primo match point ecco il sigillo. Sinner ai quarti di finale, il sogno prosegue, dopodomani la sfida con Dimitrov.