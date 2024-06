RECANATI - Traguardo centrato, festa grande con Recanati promosso in Serie B2 dopo la vittoria (77-56 il risultato finale) in gara 5 contro Osimo (foto Alfonsi). La gara decisiva si è svolta in un PalaCingolani-Pierini sold-out. La vittoria finale è arrivata al termine di un'emozionante serie che ha visto Recanati strappare la vittoria in gara 4 a Osimo per poi completare il mosaico con la vittoria in casa.