ASCOLI La sentenza del Tar sulle 105 posizioni orizzontali decretate nel 2021, su input del Nursind, ha acuito le divisioni con gli altri sindacati Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl. «Fermo restando il sacrosanto diritto per ciascun dipendente di ricorrere al giudice nel momento in cui ritiene che sia stato leso un suo diritto - scrivono gli altri sindacati - l'iniziativa del Nursind di patrocinare 105 ricorsi al Tar in cui i ricorrenti affermerebbero di non essere stati in grado di acquisire la documentazione relativa alla redazione della graduatoria per l'attribuzione delle progressioni orizzontali 2021, (circostanza smentita dall'AST) si è trasformata, come non poteva essere diversamente, in un vero e proprio boomerang».

La maggioranza della delegazione trattante di parte sindacale, Infatti, aveva sottoscritto, per gli anni 2021, 2022 e 2023, tre specifici Accordi che a loto avviso consentirebbero l'attribuzione delle progressioni orizzontali al 90% dei dipendenti per poi giungere al 100% attraverso l'accordo 2024.

La sentenza

Per le sigle sindacali il Tar ha solo riconosciuto il diritto di accesso agli atti e quindi gli stessi ricorrenti non percepirebbero neppure un euro, salvo poi proporre un nuovo ricorso al giudice. «Paradossale è la circostanza - proseguono - che alcuni che hanno già conseguito il beneficio economico con decorrenza 2021 siano tra i ricorrenti ovvero hanno ricorso contro sé stessi. L'effetto immediato di tale sentenza, purtroppo, è quella del blocco dell'attribuzione delle progressioni orizzontali 2022 e 2023 in quanto, se a qualche ricorrente dovesse essere riconosciuto il diritto a conseguire la progressione orizzontale con decorrenza 2021, in base alla vigente normativa contrattuale, verrebbe escluso da quella con decorrenza 2022 a vantaggio di altro lavoratore inserito in graduatoria utile».

«Questo o è un vero e proprio evidente tentativo di scaricare le proprie responsabilità o superficialità su chi invece sta cercando chiarezza e trasparenza esercitando i propri legittimi diritti, oppure si deve lasciar perdere per non disturbare inutilmente il manovratore?» ribatte Maurizio Pelosi del Nursinb ai colleghi sindacalisti e alla direttrice generale dell’Ast Natalini.

L’accesso agli atti

La direzione generale afferma che i dipendenti sono stati convocati per prendere visione del fascicolo e non hanno utilizzato questa opportunità. «È del tutto evidente che, se lo strumento adottato, tra l’altro non previsto dalle norme, non è stato utilizzato, significa una sola cosa: che era sbagliato. E comunque nulla aggiunge o toglie al dovere dell’Ast a ottemperare alle leggi sulla trasparenza della pubblica amministrazione nei tempi e nei modi da queste previsti».