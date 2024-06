ANCONA Dopo giornate intere di casting tra identikit, proposte e supposizioni, l'Ancona si appresta finalmente a scegliere il nuovo direttore sportivo. La poltrona lasciata libera da Francesco Micciola (dimissionario dallo scorso 24 marzo) dovrebbe essere assegnata già in questa settimana dopo uno scadenzario già definito di ufficialità: iscrizione, riconferma di Boscaglia sulla panchina (accordo su base biennale con un anno e opzione di prolungamento), ds. In questo preciso ordine a cominciare da domani.

Argurio scatta

L'estrema riservatezza con cui la società ha lavorato fino ad ora si è dissolta nel weekend. Come? Attraverso la più classica delle fughe di notizie tipiche di ogni mercato. In corsa, allo stato attuale delle cose, ci sono due nomi: Christian Argurio del Novara e Moreno Zocchi del Pontedera. Entrambi sotto contratto con scadenza 2025. Il primo, da quanto raccolto, sarebbe più avanti nei pensieri del club di Via Schiavoni per una serie di questioni. Messinese di nascita, classe 1972, ha esperienze con Catania e Messina oltre a un'intensa trafila nello scouting e nel settore giovanile di Juventus, Udinese, Bari e Hajduk Spalato. Vanta rapporti fiduciari con personaggi importanti del calcio italiano come Sergio Gasparin, Gino Pozzo e Pietro Lo Monaco (dg del Novara che lo ha voluto con lui da febbraio per raggiungere l'obiettivo salvezza). È un amico di lunga data di mister Boscaglia. Siciliano come lui. Tra le altre cose, i due si erano già inseguiti nel 2021 quando sarebbero dovuti approdare spalla a spalla al Cosenza. Poi non se ne fece più nulla in seguito al ripescaggio in Serie B dei Lupi. Condizionale d'obbligo, Argurio - oltre che con l'allenatore biancorosso - avrebbe già parlato anche con il presidente Tony Tiong raccogliendo il suo gradimento. Da Novara, tuttavia, sia Argurio sia Lo Monaco non confermerebbero lo scenario. Comprensibile, per ora, all'interno del cosiddetto gioco delle parti.

Zocchi in attesa

Zocchi (54 anni), volto navigato per la Lega Pro, resta in attesa. Così come il suo collega novarese, anche lui avrebbe avuto un colloquio in videoconferenza con il patron asiatico. Reduce dall'annata positiva con il Pontedera dove ha lanciato, insieme al tecnico Canzi, diversi giovani di belle speranze (su tutti Ignacchiti, Angori e Delpupo), nel suo passato tra i Pro ci sono Imolese, Vicenza, Cremonese, Spezia, Pavia, Perugia e Legnano. Le strade tra lui e il Cavaliere armato potevano incrociarsi già nel 2015 quando, sotto la presidenza di Andrea Marinelli, è stato in competizione con Domenico Sfrappa (poi preferito) per succedere a Sandro Marcaccio.

Gli outsider

Attenzione agli outsider. Dovessero presentarsi degli imprevisti, l'Ancona non può rischiare di farsi trovare impreparata. Soprattutto in questa fase. Ecco perché due profili vagliati in passato, poi accantonati, potrebbero in extrema ratio tornare in auge. Si tratta di Davide Mignemi e Paolo Giovannini. L'ex Gubbio e destinato al Siracusa, quaranta giorni fa sembrava il favorito numero uno. Poi la pista si è raffreddata tanto da spegnersi. Da parte sua, non è un mistero, spererebbe nel colpo di scena sul filo di lana per giocarsi la grande chance all'ombra del Conero. Giovannini, espertissimo per la categoria, non rimarrà ad Arezzo e potrebbe non sposare il progetto Livorno, come si pensava. Attraverso emissari, la stima reciproca tra lui e i dorici sarebbe già stata palesata. In ogni caso siamo alle strette per la decisione. Manca davvero poco.