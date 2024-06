ASCOLI La festa per l’anniversario della Quintana entra nel vivo. Negli ultimi giorni è stata ufficializzata la realizzazione di un lavoro filmato che racconta lo spirito, il lavoro, la bellezza delle 70 edizioni della rievocazione. Un docufilm, commissionato dall’azienda Fainplast, che mostra il “dietro le quinte” del corteo storico e della Giostra. Il lavoro, che farà emergere i lati meno conosciuti della rievocazione, è in fase di lavorazione da parte di professionisti della macchina da presa e del montaggio e, grazie anche alle immagini che verranno girate in occasione delle due edizioni di quest’anno, sarà presentato in occasione della competizione nazionale di equitazione “Città di Ascoli” che si terrà alla fine di settembre al campo Squarcia.

La mostra

Nell’ambito del settantesimo anniversario della nascita della Quintana moderna, è stata ufficializzata l’esposizione di tutti i Palii della rievocazione: dal primo vinto nell’ormai lontano 1955 agli ultimi. Dunque saranno circa un centinaio i lavori dipinti che faranno parte della attesissima mostra, che verrà inaugurata in pinacoteca alle 17.30 di venerdì 14 giugno. Per i sestieranti, per i cittadini ma anche per i turisti, sarà l’opportunità di ammirare i drappi che vengono consegnati al cavaliere vincitore al termine di ogni Giostra disputata. Un’occasione di rivivere la storia dei trionfi dei vari sestieri. Il record appartiene a Porta Solestà con 34 vittorie, seguita dalle 18 ottenute dalla Piazzarola e da Porta Romana, dalle 12 di Porta Tufilla, alle 11 conquistate da Sant’Emidio e dalle due di Porta Maggiore. La mostra permetterà di scoprire anche il talento artistico dei tanti autori del Palio che non consiste più in un drappo di velluto e seta ma di un vero e proprio stendardo dipinto. Durante la mostra in pinacoteca verranno mostrati al pubblico pure i bozzetti per l’antico Palio di Sant’Emidio che furono realizzati dall’artista e studioso Giulio Gabrielli, scomparso nel 1910.

I colori

Ieri, dal pomeriggio a tarda notte, è andata in scena al campo Squarcia una partecipatissima prima edizione de “La Notte dei Colori”. Tanti sestieranti si sono prodigati a realizzare un grande disegno che raffigurava il patrono Sant’Emidio e i monumenti principali dei sei sestieri; quindi via alla serata con tanta musica.