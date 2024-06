SENIGALLIA Oggi la complessa fase di ingresso dell'avvocato Robert Lewis nella Vigor Senigallia giungerà a compimento con la sottoscrizione del «closing», che sancirà l'effettivo trasferimento al legale statunitense della titolarità delle quote oggetto dell'operazione. Lewis seguirà l'atto finale con un collegamento che dovrebbe iniziare tra le 17.30 e le 18 e prolungarsi fino alla tarda serata comportando l'esame di una quantità di documenti su cui ha lavorato l'ad Luca Meggiorin. Difficile dire se l'esito si conoscerà stasera o domani; altrettanto difficile, fin quando la società non lo ufficializzerà, ipotizzare la ridistribuzione delle quote (la voce più ricorrente alluderebbe a una quota maggioritaria in contitolarità tra Lewis e il presidente Federiconi, ma potrebbe trattarsi di ua voce da prendere con ampio beneficio d'inventario). L'auspicio è che venga fatta subito chiarezza.

Calcio made in Usa

L'ingresso di operatori economici statunitensi, o di fondi Usa, o di italiani che in Usa hanno costruito le proprie fortune è tutt'altro che infrequente nel calcio italiano. Molti club italiani sono di proprietà Usa, ovvero lo sono per quote, oppure - pur non essendo transitati a proprietà Usa - sono stati oggetto di trattative: in A Inter, Milan, Roma, Bologna, Atalanta, Genoa, Fiorentina, Como, in B il Cesena di cui lo stesso Lewis è stato Ceo, in C Padova, Spal, Triestina, Campobasso, in D o Eccellenza Roma City, Barletta, Casale, Nocerina, Pistoiese, solo per citarne alcuni. Non c'è dunque da stupirsi, semmai c'è da auspicare che nel caso della Vigor l'operazione sia produttiva, ricca di luci e priva di ombre: il fatto che la trattativa sia durata oltre un anno dovrebbe tranquillizzare, ma solo i fatti diranno di più.

Juniores

Juniores rossoblù bravi e sfortunatissimi negli ottavi di finale della poule scudetto, eliminati solo ai rigori dal Cynthia dopo che il match era terminato 2 a 2 con gol rossoblù di Ausili e Serio. E' intanto terminata con la visita alle Officine Mandolini l'iniziativa «Con Vigor(e) in azienda», grazie alla quale gli Allievi della Vigor hanno effettuato interessanti tour in aziende del territorio. Infine, i Ragazzi della Nord hanno devoluto i proventi di «Senigallia Rossoblù in festa», in ragione di 2.500 Euro, al gruppo educativo Sepofa che supporta ragazzi con lieve disabilità intellettiva e difficoltà a socializzare.