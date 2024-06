ASCOLI Si sblocca dopo un lungo percorso, la permuta che consentirà all’Arengo di ottenere i campi da calcio ex Agostini, a Marino, di proprietà della Magazzini Gabrielli, cedendo in cambio il campo Aurini, in via della Canapa (a fianco al centro commerciale Al Battente). Si arriva, dunque, alla conclusione del percorso che proprio l’amministrazione comunale aveva avviato nel 2018 attraverso un avviso pubblico con il quale rendeva noto l'interesse ad acquisire aree da destinare alla realizzazione di campi sportivi per colmare la carenza venutasi a creare.

La permuta

Un percorso che, di fatto, con la conclusione di questa permuta, dovrebbe servire proprio a fornire una adeguata risposta alle esigenze delle società calcistiche ascolane che ne hanno bisogno. Proprio a seguito della risposta della società Magazzini Gabrielli a quell’avviso comunale di circa sei anni fa, proponendo la permuta con il campo Aurini in zona Castagneti. Da lì è partito poi tutto l’iter che si è prolungato fino ad oggi, con la definizione dell’accordo che consentirà la cessione all’Arengo dei campi ex Agostini in cambio della cessione della struttura sportiva in via della Canapa. Per quanto riguarda la tempistica della permuta, l’Arengo aveva già comunicato nel novembre 2023 che la consegna del campo Aurini (utilizzato come campo di rugby) avverrà il 31 dicembre.

Di contro, la Magazzini Gabrielli aveva confermato la consegna immediata della palazzina e dell’area sportiva ex Agostini, ovvero alla stipula dell’atto di permuta, ma comunicando che quelle strutture sono utilizzate dall’Atletico Ascoli, con comodato gratuito in scadenza il 30 giugno. Tra l’altro, l’importante gruppo commerciale ascolano ha realizzato nell’area da cedere al Comune i lavori richiesti dall’ente e rinunciato ad un conguaglio economico a fronte di una stima dell’Agenzia dell’entrare (Ufficio territorio) che riconosce un maggior valore ai beni da cedere nell’area ex Agostini rispetto a quelli relativi al campo Aurini. Con lo sblocco di questa permuta l’amministrazione comunale potrà andare a soddisfare le esigenze delle società calcistiche che svolgono l’attività sul territorio comunale, considerando che il polo sportivo ex Agostini consentirà l’utilizzo di due campo di calcio adeguati alle normative, con ingressi separati e con adeguamento alle normative di omologazione della Fgci e con 4 spogliatoi per gli atleti e 2 per gli arbitri.

Gli arbitri

Nel frattempo, sempre sul fronte dell’impiantistica sportiva, l’Arengo ha accolto la richiesta dell’associazione italiana arbitri sezione Guiducci di Ascoli, di proroga della convenzione per l’utilizzo del piano seminterrato della palestra di atletica pesante, nella zona della Cittadella dello sport in via De Dominicis. Allo stesso tempo è stata accolta anche la richiesta dell’accademia ascolana judo e difesa personale per l’utilizzo di un locale, sempre all’interno della Cittadella dello sport, all’ex Centro di medicina dello sport In entrambi i casi gli accordi prevedono una durata fino al 31 dicembre, allineandoli a tutti gli altri impianti sportivi.