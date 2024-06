ASCOLI Anche la scuola per l’infanzia e primaria di Tofare è pronta a trasformarsi in cantiere. L’Arengo ha infatti affidato i lavori di adeguamento sismico della struttura – che è tra quelle inserite nel programma per la messa in sicurezza dei plessi scolastici – facendo ricorso a una procedura accelerata consentita da un’ordinanza speciale sul fronte della ricostruzione.

La procedura

Si procederà ora, dunque, verso l’apertura del cantiere per la realizzazione di un intervento da circa 1,5 milioni di euro e che conta su un finanziamento totale, incluse progettazioni e spese di trasloco degli studenti, di circa 2,2 milioni di euro. Si tratta di un altro tassello che si va ad inserire, nello scenario complessivo degli adeguamenti sismici programmati dall’amministrazione comunale. Nel frattempo, si viaggia verso la conclusione dell’intervento alla scuola di Sant’Agostino, prevista entro la fine di giugno (seppur con la complicazione della recente fuga di gas proprio su via delle Torri e davanti alla sede scolastica). Il ritorno degli alunni di infanzia e primaria, dunque, torneranno nella sede originaria da settembre. Mentre altri lavori in corso riguardano la scuola Falcone e Borsellino a Borgo Chiaro e Cagnucci in via Napoli. Con l’affidamento dei lavori in maniera diretta per la scuola di Tofare, da parte dell’Arengo, facendo ricorso ad un’ordinanza speciale per la ricostruzione pubblica, il prossimo passaggio dopo la firma del contratto sarà quello dell’apertura del cantiere. Un cantiere che riguarderà la messa in sicurezza della struttura in via Sassari attraverso un adeguamento sismico, con interventi contestuali anche per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione, gli infissi e l’impianto di illuminazione proprio per l’efficientamento energetico della sede scolastica, considerato che l’importo finanziato, passato da 1,4 a circa 2,2 milioni di euro, include anche il contributo per il conto termico. Per quanto riguarda i cantieri successivi da far partire, entro la fine dell’anno, toccherà alla primaria Don Giussani a Monticelli e alla media Cantalamessa a Campo Parignano. Ma nel frattempo gli studenti delle due scuole da settembre si trasferiranno rispettivamente alla media di Monticelli (negli spazi rimasti disponibili dopo la riapertura) e in alcuni spazi della Ceci a Borgo Solestà (dello stesso istituto scolastico comprensivo).