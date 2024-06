ASCOLI Con la verifica certificata della progettazione definitiva ed esecutiva, adesso si chiude formalmente tutta la fase che conduce verso la gara di appalto dei lavori per ricostruire la curva Sud al Del Duca. Un ulteriore passaggio finalizzato all’acquisizione del decreto di concessione da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione che permetterà, quindi, di avviare la fase di aggiudicazione dei lavori per un intervento che ha ottenuto un finanziamento di sette milioni di euro. Quindi con una procedura complessa e con tempistiche predefinite proprio per la consistenza dell’appalto. Si procede, dunque, lungo il percorso verso la ricostruzione di quella che sarà la nuova gradinata Sud – trattandosi di una struttura rettilinea – intitolata al presidentissimo dell’Ascoli calcio Costantino Rozzi.

APPROFONDIMENTI VERSO IL VOTO Ascoli, Maravalli: «Fioravanti vincerà di sicuro ma serve la legittimazione dell’affluenza» IL RICONOSCIMENTO Ascoli, Graziano Giordani, creativo della moda, nominato Cavaliere del lavoro. I suoi abiti indossati dai Maneskin, dal premio Oscar Chastain, Jolie e altri attori di Hollywood

L’affidamento

In ogni caso, nel frattempo l’Arengo sta procedendo anche con l’affidamento dei lavori per la demolizione di tutte quelle che sono le parti ancora residue della vecchia curva sud, ovvero il fabbricato ancora presente e alcuni ruderi rimasti dopo la fase più importante dell’abbattimento delle gradinate.

Un intervento propedeutico necessario per poter poi sbloccare, quando sarà stata espletata la gara, il cantiere per la ricostruzione. C’è ancora da attendere, dunque, per la realizzazione di quella che, in realtà, come detto, sarà una gradinata in linea ed omogenea con la tribuna Mazzone, costruita sulle ceneri della vecchia tribuna est. Tra le caratteristiche del progetto per la nuova curva sud, che potrà contenere fino a 4mila persone, c’è la creazione di un’ampia area di prefiltraggio anche per momenti di aggregazione e iniziative. Inoltre, all’esterno saranno realizzate le immagini delle figure storiche dell’Ascoli calcio, dal presidente Rozzi a Mazzone, Renna e Casagrande.

Lo stadio

Si intende, inoltre, anche valorizzare lo stadio, una volta concluso questo intervento, non solo per eventi calcistici, ma anche per altri eventi ludici, per far vivere il Del Duca 365 giorni l’anno con eventi, spazi commerciali e, sotto la tribuna Mazzone, con un museo sulla storia dell’Ascoli calcio, con i vecchi cimeli della storica società calcistica bianconera. Adesso la palla passa all’aspetto procedurale, da quello per arrivare al bando di gara alla successiva fase di aggiudicazione dell’intervento per realizzare la nuova curva Sud.