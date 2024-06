ASCOLI La programmazione futura racchiusa in poche settimane. Il riferimento è alla cessione del club, diventato l'obiettivo primario ovviamente dopo l'iscrizione al campionato i cui documenti dovranno essere presentati domani. In casa Ascoli sembra non ci siano più problemi sulla partecipazione della squadra al prossimo campionato di Serie C. È ovvio che la documentazione dovrà essere passata al vaglio dalla Covisoc che emetterà il suo responso. E allora la concentrazione nei prossimi giorni della settimana dovrebbe essere tutta per la probabile cessione del club.

Le strade

Ricordiamo che, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, ci sono due possibilità. La prima: che l'Ascoli venga ceduta ad un fondo americano che ha rafforzato negli ultimi giorni il suo interesse verso l' Ascoli. La seconda: il gruppo di imprenditori dell'Italia centrale e meridionale. Due ipotesi che la proprietà sta vagliando. A scendere in campo questa volta dovrebbe essere direttamente il patron Massimo Pulcinelli, soprattutto per confrontarsi con gli americani. Non è escluso che l'Ascoli entro fine mese possa veramente cambiare proprietà come aveva anticipato Pulcinelli nell'incontro con il sindaco Marco Fioravanti avvenuto la scorsa settimana.

Il futuro

Prima sì concluderà la trattativa di acquisizione del club e prima l'Ascoli potrà iniziare a programmare il suo futuro. Al momento c'è solo una rosa di giocatori di cui alcuni si svincoleranno il 30 giugno, altri torneranno alle società di appartenenza, Sono pochi quelli sotto contratto ma tra questi diversi saranno ceduti. Su tutti Pedro Mendes, Fabrizio Caligara e Valerio Mantovani, la cui esperienza bianconera appare conclusa. Per sviluppare sia le operazioni in uscita che in entrata serve comunque chi è accreditato a portare avanti le trattative o a iniziarle. Stiamo parlando di un direttore sportivo di cui l'Ascoli al momento è sprovvisto dopo la recessione del rapporto con Marco Giannetti il cui contratto però sarebbe comunque scaduto a fine mese. Se il club verrà ceduto entro, come preventivato, il mese di giugno sarà la nuova proprietà a sviluppare ogni ipotesi sia ripetiamo per l' ingaggio di un nuovo ds che per l'allenatore e ovviamente la costruzione della squadra. Se invece andrà per le lunghe se ne occuperà l'attuale proprietà. Per quanto riguarda l'allenatore ripetiamo che Massimo Carrera ha il contratto per un altro anno ma difficilmente resterà all'Ascoli, quindi servirà anche un altro allenatore oltre al direttore sportivo con i quali iniziare un nuovo percorso che possa portare alla risalita in serie B se non subito almeno nel breve tempo possibile anche se non sarà facile, perché Ascoli è una piazza che non ama aspettare e vuole tornare dice gli compete.

Gli scenari

Sono giorni importanti quindi, il primo step ci sarà domani con la presentazione dell'iscrizione al campionato, poi come detto le attenzioni saranno tutte per capire chi sarà il nuovo proprietario dell'Ascoli, se sarà il fondo americano o il gruppo italiano o sei il club resterà ancora in mano a Massimo Pulcinelli per qualche altro mese. Gli scenari sono diversi. Il fondo americano non sarebbe il primo ad approdare in Italia visto che ce ne sono altri che hanno acquisito i club di Serie A e B. Il fondo americano, almeno sulla carta, sembrerebbe dare maggiori garanzie.