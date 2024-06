ASCOLI In provincia nasce il gruppo Lega Giovani, il cui segretario è il 23enne Daniele Poli. Durante l’incontro di presentazione, è intervenuto telefonicamente anche il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini. « È un ragazzo che ci mette la faccia e non si mette a borbottare suoi social». Daniele Poli evidenzia che «nella priorità dei giovani c’è il lavoro, l’indipendenza economica è una grande spinta verso l’autonomia e per la creazione di una famiglia».

La stoccata

Il segretario provinciale del Carroccio, Roberto Maravalli, rivendica il ruolo determinante del partito nei risultati dell'amministrazione comunale. «La Lega ha dato un quid speciale con i suoi assessori: il riscatto dei parcheggi è stato portato a termine grazie a Dario Corradetti. A Monica Acciarri, già assessore all'istruzione, va il merito per l'impegno nella ricostruzione delle scuole. A Nico Stallone il lavoro in favore dello sport. A Monia Vallesi quello per cultura ed eventi in stretto contatto con l'onorevole Latini– sottolinea il segretario provinciale -. La Lega è un partito inclusivo: avremmo candidato anche Francesco Viscione e Valeriano Camela, ma non ci è stato possibile. Alle elezioni Fioravanti vincerà ma la vera misura di queste elezioni sarà l'affluenza al voto che dà la vera legittimazione».

Il radicamento

L’assessore regionale Andrea Antonini sottolinea che «è importante avere un radicamento tra i giovani, presenti in città e che hanno voglia di incidere sulle politiche cittadine in particolare sul lavoro, l’elemento che serve per dare un futuro ad ogni comunità». La consigliera regionale Monica Acciarri sottolinea che « I giovani devono esserci, bisogna fare di più sull’Università affinché Ascoli sia punto di riferimento di atenei importanti. Il segretario regionale Giorgia Latini conclude: «I giovani danno speranza anche a chi è disamorato dalla politica. La Lega può dare una propulsione rivoluzionaria importante grazie alla nostra coerenza e sarà la sorpresa di queste elezioni».