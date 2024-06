ANCONA La prima meta dopo la fine della scuola? La spiaggia libera della Capannina: un classico per generazioni di studenti. Una felice abitudine che, quest’anno, andrà ripensata: quella spiaggia non c’è più. Se l’è divorata il mare. «Venticinque metri di litorale sparito», si rammarica Maurizio Sonnino, il titolare dello stabilimento. «Vede quel cartello? È lì che arriva la nostra proprietà». Indica il punto che, fino all’estate ‘23, segnava il confine con l’area demaniale, solitamente invasa da giovani e ora sparita. «E abbiamo dovuto togliere una fila di ombrelloni per lasciare 5 metri liberi, come dice la legge: io sono in regola, non ci sto a passare da ladro come vuol far credere qualcuno».

La replica

Ed eccola la replica piccata a chi l’ha accusato di essersi allargato. «Non ho sottratto nemmeno 10 centimetri di spiaggia libera - puntualizza Sonnino - e i lavori di livellamento li ho fatti nella mia proprietà: ora mi aspetto che le istituzioni mi difendano. E facciano i lavori di paleggiamento promessi perché non si tratta di favorire un privato, ma ripristinare la spiaggia com’era prima per fare il bene di Portonovo e dei turisti».

Le difficoltà

Un paio, ieri, se ne sono andati dopo aver visto la situazione. «Avevano pagato l’ombrellone, gli abbiamo restituito i soldi». I lettini sono lambiti dalle onde sulla mini-spiaggia erosa dalle mareggiate, passeggiare sull’arenile è impossibile senza bagnarsi. «Ma non sono io che mi sono allargato, è il mare che è avanzato - segnala Sonnino -. Sto lasciando i 5 metri dentro la mia proprietà, in un tratto pago una concessione inesistente al Demanio perché non c’è spiaggia. Avevo messo dei paletti per dividere il confine, ingenuamente: mi hanno massacrato. Ora voglio vedere se qualcuno alzerà un dito quando la gente si sdraierà nel corridoio libero davanti ai nostri ombrelloni». La situazione è complicata anche Da Giacchetti, meno da Bonetti. Ma l’emergenza è sotto gli occhi, anzi sotto i piedi di chi si alza dal lettino e finisce in acqua. L’erosione sta cancellando un tratto di Portonovo e, in attesa del faraonico arretramento degli stabilimenti, tutto da definire (e finanziare) c’è da capire come tamponare l’erosione. Subito. «Perché la situazione è disperata», ammette Sonnino. Il Comune, che non può provvedere a ripascimenti, vuole intervenire con un paleggiamento, cioè uno spostamento del materiale accumulato dalle mareggiate nella spiaggia libera della Torre per rimpinguare il litorale davanti a Giacchetti e Capannina. Un’operazione finita nel mirino di parte dell’opposizione (Rubini, Altra Idea di Città) e degli ambientalisti. Si lavorerà di notte, da metà giugno. Basterà?