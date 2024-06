A cinque mesi dall’esibizione ad Ascoli, in piazza del Popolo, nell’ambito del Capodanno festeggiato in musica nel salotto cittadino accanto a Dardust e a Saturnino, il gruppo ascolano capitanato da Daniele Incicco torna ad esibirsi nella sua città. Parliamo della band “La Rua”, che ha deciso di aprire il nuovo tour estivo questa sera alle ore 21 nel capoluogo piceno, presso il Velodromo di Monticelli, grazie a nuove canzoni e a una immagine rinnovata del gruppo, composto dal leader e cantante Daniele Incicco, da Alessandro “Charlie” Mariani (banjo, chitarra, cori) e Nacor Fischetti (batteria, effetti). Una formazione a cui si aggiungeranno live anche William D’Angelo (chitarra, cori), Davide Fioravanti (pianoforte, synth, glockenspiel, fisarmonica, cori) e Matteo Grandoni (basso, contrabbasso), le altre tre colonne storiche de “La Rua”, il progetto pop/folk formatosi nel 2004 dal sodalizio artistico che ha unito Incicco e il music-maker e produttore Dario Faini, in arte Dardust.

APPROFONDIMENTI TENNIS Cocciaretto vuole l'impresa con la n.3 Gauff per sognare ancora al Roland Garros: «Dovrò sorprenderla, niente paura»

Il premio

Il gruppo, con un passato denso di soddisfazioni professionali - dalla militanza al talent-show di Maria De Filippi “Amici” nel 2016, alla partecipazione per tre volte al concerto del Primo Maggio a Roma – è reduce dal premio “Febal”, ottenuto per il brano più radiofonico in occasione della kermesse “Una voce per San Marino” dove si è piazzato al terzo posto con il pezzo “Governo del cuore”. Pochi mesi prima, a seguito di una temporanea pausa artistica, i “La Rua” erano tornati in sala di incisione per realizzare il singolo “Periodo di Merda”, con cui hanno raccontato in maniera intima un periodo non facilissimo, poi riscattato dalla forza ritrovata per rialzarsi. «Per noi questo è un periodo di transizione ma l’obiettivo adesso è quello di goderci l’estate e i concerti che faremo, affrontati con una consapevolezza diversa, con una maturità differente ma sempre guidati da un gran voglia di divertirci con il pubblico che ci ama e ci segue da tanto tempo», spiega Daniele Incicco del percorso attuale del gruppo, che ha alle spalle tre album e un Ep, con una lunga sequenza di singoli, comprendenti tra gli altri “Alla mia età si vola” del 2018, con cui la band ha partecipato a “Sanremo Giovani” classificandosi al secondo posto, oltre ai due pezzi prodotti da Elisa, “Sotto un treno” del 2022 e “Cinghiali”, dell’anno successivo.

L’album pronto

«Abbiamo un album terminato, pronto per essere pubblicato ma stiamo cercando di capire come farlo uscire nel migliore dei modi: posso solo dire che a settembre ci saranno bellissime novità per noi», aggiunge il cantante e autore, ribadendo che personalmente si sente sempre estremamente grato per tutto ciò che la vita gli offre. A cominciare dal ritorno a suonare dal vivo proprio ad Ascoli, città dove è nato tutto due decenni fa. «Ricominciare i concerti in questo luogo è un onore, è un motivo di orgoglio ed è anche un vero regalo del destino: non vediamo l’ora di iniziare a suonare» conclude il frontman dei “La Rua”, formazione più volte entrata negli anni nella classifica dei dischi più venduti, come è accaduto con il singolo “Sull’orlo di una crisi d’amore” cantata in duetto con un'altra ex “Amici”, Federica Carta e con l’album di Cristina D’Avena , “Duets”, al quale il gruppo prese parte per reinterpretare con la “beniamina delle sigle tv” il pezzo “È quasi magia Johnny”, uscito nel 2017.