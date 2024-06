ASCOLI Si è tenuta all’Auditorium Neroni la finale provinciale di “Eureka! Funziona!”, una gara di costruzioni tecnologiche nella quale gli alunni delle scuole medie avevano il compito di ideare, progettare e costruire un giocattolo a partire da un kit contenente vari materiali. Il progetto è stato organizzato dalla sezione Metalmeccanica di Confindustria Ascoli. Hanno aderito 11 scuole per circa 450 alunni coinvolti, che hanno realizzato complessivamente 93 manufatti.

La sorpresa

La grande sorpresa per i giovani inventori è stata la presenza del presentatore televisivo. Giovanni Mucciaccia, conduttore di “Art Attack”. A vincere il primo premio, la partecipazione dell’intera classe all'evento finale nazionale che si terrà a Napoli il 26 settembre in occasione dell’assemblea di Federmeccanica, è stato l’Isc Sibillini con il gruppo misto delle classi 1C e 2C della sede di Montefalcone Appennino con l’invenzione “Pirati all’arrembaggio”. Seconda classificata la classe mista dell'Isc Castel di Lama che si aggiudica un corso "English for STEM" con il lavoro dal titolo “Gru spaccatutto”, mentre al terzo posto la 2F dell’ISC Grottammare con la “Giostra mirata” che vince un corso di teatro “Le STEM in scena”. Menzioni speciali: “Miglior Diario di Bordo” aggiudicato dalla classe 2C dell’Isc Folignano-Maltignano con l’invenzione dal titolo “Imperdibile Basket”, “Best Team” che è andato alla classe 2B dell’ISC Don Giussani-Monticelli con “Le Superchicche” e infine “Invenzione Originale” attribuito alla classe 2B dell'Isc Ascoli Centro con l’elaborato “Finché la barca va”. A tutti i finalisti sono state infine consegnate dalla presidente della sezione Metalmeccanica, Silvia Merlini, e dalla vicepresidente con delega all’education, Roberta Faraotti, delle medaglie incise.

Il progetto

«Questo progetto a cui per il primo anno abbiamo partecipato – dichiara Silvia Merlini – è stato molto importante per noi perché per la prima volta il format era dedicato alle scuole secondarie di primo grado mentre negli anni precedenti era rivolto esclusivamente alle scuole elementari. Il risultato è stato strabiliante sia in termini di partecipazione, sia in termini di qualità dei manufatti che sono stati veramente sorprendenti e creativi». «Come Confindustria puntiamo tantissimo sul coinvolgimento delle scuole e la partecipazione ci ha consentito di curare un ambito spesso sottovalutato, ovvero l’orientamento delle scuole medie. Stimolare i ragazzi alla creatività tecnologica in questa fascia di età - conclude Roberta Faraotti - è di sicuro il modo migliore per favorire la comprensione delle loro capacità e far emergere il desiderio di intraprendere percorsi superiori ad indirizzo Stem i cui diplomati sono ricercatissimi dalle nostre aziende».