ASCOLI Primo step superato in casa Ascoli. Il 31 maggio il club ha depositato la documentazione che riguarda la situazione patrimoniale intermedia del club.



I documenti

Entro martedì va versata la documentazione che attesta di aver effettuato il pagamento degli stipendi fino ad aprile ai tesserati, dirigenti e collaboratori, di aver versato contributi Irpef fino a marzo e Inps fino ad aprile, di aver versato il pagamento Ires, Irpa e Iva degli anni 2017, 18, 19, 20, 21 e 22, pagato l' Iva per i primi tre trimestri del 2023. Va depositato inoltre il bilancio relativo al 30 giugno e dicembre e altre documentazioni, oltre alla quota per la fideiussione che è di 350mila euro, con la domanda di ammissione al prossimo campionato di Serie C. Tutti i punti devono essere presentati, pena l' esclusione dal campionato.

Le scadenze

Inoltre entro il primo luglio i club dovranno versare gli stipendi di maggio, l' Irpef di aprile e Inps fino a maggio. Nel caso non si rispettasse tale scadenza scatterà la penalizzazione di due punti da scontare nel prossimo campionato. Insomma la retrocessione in Serie C costerà non poco all'Ascoli . Una categoria tra l'altro dove non ci sono introiti se non il paracadute per le retrocesse che supera di poco il milione. Intanto tutto sembra procedere nel verso giusto per l' iscrizione. Importante come abbiamo spesso ripetuto il sostegno degli sponsor più rilevanti. Meno due quindi alla presentazione della domanda di iscrizione dopodiché la concentrazione sarà rivolta alla cessione del club per poter poi iniziare a programmare la prossima stagione. Come già riportato ci sono un fondo americano e un gruppo italiano sulle piste dell'Ascoli. In attesa che ci siano novità rimane fermo anche il calciomercato che potrebbe prendere risvolti diversi in base a chi sarà al timone del club. Restando in tema mercato la cessione dell' attaccante Pedro Mendes dovrebbe portare un po' di linfa a livello economico, anche se una parte del ricavato andrà allo Sporting Lisbona il club che ha venduto il giocatore all'Ascoli due anni fa. Al momento dell'acquisto è stata stabilità anche la cifra che l'Ascoli dovrà dare ai portoghesi che è di circa 400mila euro. Per quanto riguarda invece l' altro giocatore accreditato ad essere l'uomo mercato, ovvero Fabrizio Caligara, dal ricavato della sua cessione il club bianconero dovrà versare la metà al Cagliari come stabilito l'estate scorsa al momento dell'acquisto definitivo del centrocampista. È deducibile quindi che il ricavato della vendita di Caligara non sarà rilevante proprio perché l'Ascoli dovrà versarne il 50 per cento nelle casse isolane. Ma le spese non finiscono qui. L'Ascoli sta infatti pagando ancora parte dell'acquisto di Francesco Forte al Benevento, un giocatore acquistato un anno e mezzo fa nel mercato di gennaio per più di un milione e che non è stato utile alla causa bianconera.

La cessione

Forte l'estate scorsa è stato ceduto al Cosenza in prestito, il club bianconero ha anche versato parte dell'ingaggio nelle casse dei calabresi. L' attaccante ha il contratto con l'Ascoli per altri due anni ma con la retrocessione in Serie C si svincola, in virtù di una clausola sottoscritta al momento dell'ingaggio. Il giocatore comunque è a rischio squalifica per la vicenda che lo vede coinvolto nel calcio scommesse, inchiesta aperta e portata avanti dalla procura di Benevento.