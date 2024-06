ANCONA Un ausiliario del traffico di AnconaServizi, un addetto della cooperativa e Zac, il taglio alle auto a Portonovo resta una pia illusione. La data zero della decantata Zona ad accesso controllato ha prodotto controlli all’acqua di rose e risultati di dubbia durata, tenuto conto che ieri il vento, il mare mosso e le scuole non ancora chiuse hanno tenuto lontano il pienone estivo: spiagge e ristoranti sono stati presi d’assalto, sì, ma la stagione è agli albori. Per testare gli effetti del nuovo (o vecchio?) piano-traffico pensato dal Comune per la baia è bene riparlarne più avanti.

Le premesse

Se però le premesse sono queste, allora c’è da rimettersi attorno a un tavolo il prima possibile. Le due foto qui accanto parlano chiaro: da una parte c’è l’addetto della Cooperativa Atlante, titolare dei servizi a Portonovo, che per una mattinata intera, all’altezza della rotatoria a monte, si è sgolato per far capire alla gente che i parcheggi a valle erano pieni (il semaforo rosso è scattato alle 10 per la Torre e alle 11 per il Lago Grande). Dall’altra, c’è un serpentone di auto che si snoda come se nulla fosse sulla strada - mezza asfaltata e mezza brulla - per il mare. Portonovo, abbiamo un problema.

La lotta impari

Nella partita furbetti-Comune, i primi hanno gigioneggiato al debutto della Zac. Un bluff? Al momento, è tutto come l’estate scorsa. Il filtraggio a monte è scattato in largo anticipo (molto bene), ma è poco più di un deterrente. Diciamoci la verità: ieri come oggi, ognuno fa come gli pare. E alla fine, passano tutti al varco effimero, anche a costo di dover tornare indietro per carenza di posteggi. E allora, via alla sagra delle favole. In un’ora di test sul campo abbiamo sentito almeno una trentina di persone dire ai controllori (alle 11 del mattino) di avere un pranzo prenotato in un noto ristorante, che come minimo ieri avrà fatturato milioni. Moto e scooter passano liberamente. Sono gli automobilisti che vengono fermati, anche se diversi sgommano via, fingendo di non vedere i semafori rossi. I più corretti? I turisti. «Veniamo dalla Polonia, si può scendere?», chiede una coppia. «Sorry, c’è lo scambiatore, prendete la navetta», la risposta. «Ma possono salire i nostri cani?», domandano altri due visitatori arrivati da Trieste. Sul bus - che fa su e giù ogni 20 minuti - sì, semmai il problema è accedere in spiaggia con i pelosetti. «Vado solo a prendere i moscioli», si giustifica un habitué della baia, senza sapere (forse) che la pesca dei mitili quest’anno parte solo dal 15 giugno. «Io ho casa a Portonovo», sorride una donna. «Passi pure». E uno sguardo d’invidia accompagna il Suv. «Ho il tavolo riservato da... amore come si chiama il ristorante? Ah sì, Giacchetti», arrossisce un tizio in auto con la fidanzata.

C’è chi esibisce il Qr code di una prenotazione al ristorante. «Ma vallo a sapere se è dell’anno scorso», ammette l’addetto al filtraggio. Già, perché i due incaricati non hanno nulla per accertare la veridicità delle dichiarazioni. In mancanza di un’ordinanza che vieti l’accesso ai non autorizzati, non hanno alcun potere per negare il passaggio a chicchessia. E poi chi sono questi autorizzati? Al momento non c’è traccia del database che dovrebbe archiviare le targhe delle auto di operatori, dipendenti, residenti, clienti con park riservato. E anche fosse, senza strumentazioni ad hoc, sembra impensabile fare il check di ogni singola auto: si rischia di congestionare il traffico sulla Provinciale, e già ieri a tratti è successo. Servirebbe una sbarra, una telecamera intelligente, per rendere davvero efficace il numero chiuso. Ma entreremmo nel campo della Ztl. Cosa che a Sirolo, per dire, funziona da qualche annetto.