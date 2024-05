URBINO Consegnati ieri i lavori per la palazzina delle emergenze urgenze dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino. La ditta vincitrice dell’appalto bandito dalla Regione Marche è Gedi Group spa di Altamura con un ribasso del 18,27%.

L’azienda ha 60 giorni di tempo per redigere la progettazione esecutiva, una volta che essa sarà approvata avrà 360 giorni per la realizzazione.«L’operazione – dichiara l’assessore regionale alle infrstrutture Francesco Baldelli - chiude il cerchio delle sei gare dell’edilizia sanitaria e ospedaliera, un cerchio da record, con 89 offerte pervenute per opere di un valore complessivo pari a 136,4 milioni di euro».

Tecnologia avanzata

«L’ospedale nell’ospedale - sottolinea Baldelli -, che sorgerà all’interno del complesso del Santa Maria della Misericordia per 22,1 milioni di euro va così ad aggiungersi alle palazzine “gemelle” previste a Fano, Senigallia e Civitanova Marche, ai lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Pergola e, infine, alla realizzazione del nuovo presidio di Cagli. Avanza la nuova rete ospedaliera delle Marche. Strutture funzionali a valorizzare il lavoro di medici e operatori sanitari, diffuse sul territorio e sempre più vicine alle esigenze dei cittadini marchigiani, senza distinzione tra Nord e Sud della regione, tra costa ed entroterra, tra grandi e piccoli centri».

A prova di terremoto

La nuova palazzina sarà un edificio tecnologico Nzeb (nearly zero emission building) con consumi energetici minimizzati, nonché a prova di sisma in quanto dotato di isolatori integrati che garantiscono la continuità delle funzioni medico-ospedaliere anche con eventi sismici in atto.

L'assessora Foschi

«Esprimo piena soddisfazione per l’avvenuta consegna dei lavori nei tempi previsti – commenta l’assessora comunale alla sanità Elisabetta Foschi -. Il settore dell’emergenza urgenza dell’ospedale è quello che maggiormente necessita di nuovi spazi più ampi e in totale sicurezza. Erano anni che c’era l’impegno per ampliare gli ambienti. Finalmente, con questa giunta regionale di centrodestra, gli impegni diventano azioni concrete. L’intervento segue la volontà di potenziare l’ospedale di Urbino, oggi ospedale di una città capoluogo, che deve dare risposte ad un ampio bacino oltre che alla numerosa popolazione universitari».