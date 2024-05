URBINO - «Il Comune non ha mai pensato di mettere in vendita l’ex Monastero di Santa Chiara». Il sindaco Maurizio Gambini spiega: «Chi ha lanciato una raccolta firme per contrastarne la vendita sta facendo una campagna di disinformazione ingannevole verso i cittadini».

Le richieste

«Noi abbiamo inserito nel piano delle valorizzazioni e alienazioni il palazzo in via Santa Chiara, adiacente all’ex Monastero, dove oggi hanno sede l’Ufficio Edilizia Urbanistica e l’Ufficio Tecnico». L’ex Monastero di Santa Chiara è dato in concessione all’Isia. La vendita del palazzo di via Santa Chiara è legata «alla necessità e alla richiesta, avanzata prima dall’Università e poi dall’Isia, di avere a disposizione nuovi spazi per poter ampliare le proprie attività. Di conseguenza, dopo vari confronti, come Amministrazione abbiamo ritenuto di mettere a disposizione quell’immobile, vista la posizione strategica in cui si trova rispetto all’Università e all’Isia, e di trasferire gli uffici comunali in altra sede».

Per questo avete acquisito il palazzo in via Bramante, dove si trovava l’Agenzia delle Entrate? «Certo, l’immobile è già predisposto ad accogliere uffici pubblici e si presta naturalmente a diventare la nuova sede degli uffici comunali, in una posizione migliore rispetto a quella attuale per l’utenza, vicino al parcheggio di Santa Lucia». Quanto alle ipotesi per la struttura alienabile Gamnibi spiega: «Sono la locazione, per cui abbiamo già un accordo con Isia per il piano terra, o eventualmente anche la vendita, nel caso in cui riescano ad intercettare fondi dal Ministero nell’ambito del Pnrr per la riqualificazione». Il sindaco poi rivendica la positività del n metodo che l’Amministrazione ha attuato con tutte le scuole di ogni ordine e grado, con l’Università e con tutti gli Istituti di Alta Formazione della città, perché queste realtà sono il core business del nostro tessuto sociale ed economico e ci teniamo che esse possano ampliarsi e svilupparsi nelle migliori condizioni. Ricordo che l’Amministrazione si è prodigata per la concessione di spazi all’Accademia di Belle Arti che oggi dispone della Casa della Poesia, di Palazzo Odasi e altri locali in via Valerio; per il trasferimento, durante la ristrutturazione, della Scuola del Libro in via Bramante nei locali che ospitavano la Scuola di Moda; per la ricollocazione del Liceo Raffaello e della scuola dell’infanzia Oddi dopo la dichiarazione di inagibilità dell’edificio, poi abbattuto; per il recupero di alcune aule in via Giro del Cassero e al Collegio Raffaello a servizio del Liceo Baldi-Laurana; per il trasferimento in pieno centro storico della Scuola di Giornalismo».