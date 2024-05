URBINO - «No alla vendita di Santa Chiara, no e poi no. È la nostra cultura in gioco, la nostra architettura, la bellezza rinascimentale di Urbino – rimarca il candidato consigliere Enrico Magnanelli di “Futura” - Come si fa a pensare di metterla in vendita uno dei gioielli di famiglia?

Valutazioni errate

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Urbino, ex convento di Santa Chiara in vendita? Il sindaco Gambini smentisce: «È pura disinformazione»

«Il sindaco Maurizio Gambini non smette di svalutare l’ intelligenza dei cittadini. Fa scelte palesemente sbagliate e quando i cittadini protestano invece di riconoscere l’errore, o fa del vittimismo o accusa gli altri di mentire pur in presenza di documenti ufficiali». Il sindaco ha affermato che non si stratta del monastero di santa Chiara e che in vendita è il palazzo su via Santa Chaira. «Nella delibera del 13/03/2023 e poi ribadito nella delibera del 11.04.2024, in occasione dell’approvazione del piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari per l’anno 2023 – ricorda Maria Francesca Crespini, candidato sindaco per “Futura” - viene scritto che il Comune vuole procedere all’ alienazione del “lotto 14 porzione di fabbricato d’interesse storico, sito in via Santa Chiara, del Comune di Urbino, nel centro storico, distinto in 3 livelli: pianta piano cortile interno, pianta piano rialzato, pianta primo piano, per complessiva 1.454 metri quadri con prezzo a corpo di 4 milioni di euro. Quindi né in comodato d’uso né in locazione, ma in vendita. Santa Chiara deve rimanere un patrimonio della Città di Urbino. Ma cosa sta facendo l’amministrazione comunale? Come se un giorno la Galleria di Palazzo Ducale decidesse di mettere in vendita una parte del palazzo. C’è qualcosa di irragionevole, di perverso. Gambini – insiste Crespini – ha detto che l’Isia potrebbe acquistare la parte in vendita di Santa Chiara. Ma dove li prende l’Isia 4 milioni? E se spuntasse, invece di Isia, una cordata di imprenditori per farci un bed and breakfast magari con piscina termale? Noi di “Futura” auspichiamo che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del art.57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non dia autorizzazione a questa vendita di Santa Chiara che ha una magnifica visione del Mausoleo dei Duchi di San Bernardino e che quella parte integrante del Monastero venga data gratuitamente a l’Isia per ampliare la propria offerta formativa, così come palazzo Odasi dovrebbe essere dato gratuitamente all’Accademia delle Belle Arti che invece – conclude Crespini - paga un affitto di 60mila euro all’anno. Il Comune deve smettere di fare l’affitta locali».

La variante

«Sempre nella delibera diaprile – aggiunge Magnanelli - è stata inserita anche la trasformazione dell’area pubblica con il campetto polivalente, costruito dai cittadini del quartiere, della Piantata, e al suo posto far costruire alla Provincia (vicepresidente Gambini) la palestra destinata al Liceo Artistico con una variante al Piano Regolatore (la Piantata è destinata dal Peep a verde pubblico non edificabile). La palestra deve essere fatta, come prevedeva il progetto di De Carlo, nel piazzale di fianco alla Scuola e va ricavato un parcheggio sotterraneo come da progetto originario».