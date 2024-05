URBINO Istituire una Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Urbino. Il progetto è già in fase avanzata: lo scorso 22 maggio è stato depositato in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati l’atto che riguarda la candidatura dell’Ateneo ducale. Il punto di partenza: la Commissione cultura del Senato ha allargato il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina da 16mila a 30mila posti. Tradotto: serviranno più corsi.





«Allargato il numero chiuso»



Questa battaglia per Urbino va intestata a Gianluca Carrabs, politico esperto e oggi candidato Avs in Consiglio comunale. L’idea è nata insieme all’amico dottor Dalibor Cvejic (sindacalista Funzione pubblica Cisl Marche Sanità). La loro storia racconta quello che è Urbino: Carrabs, originario di Avellino, ha studiato a Urbino dove poi si è stabilito. Cvejic, nato vicino Belgrado, Serbia, lavora da anni nella sanità pubblica ducale. «Oggi Urbino è il posto giusto nel momento giusto - spiega Carrabs -. Il connubio tra Medicina e l’ospedale di Urbino produrrebbe una offerta completa per il centro Italia con tutte le ricadute positive del caso. Con il livello di sofferenza della sanità pubblica creare un ospedale universitario a Urbino significherebbe iniziare a risolvere diversi problemi con una soluzione policentrica per l’entroterra. Noi di Avs, per fare un’azione di candidatura di Urbino, abbiamo mobilitato il gruppo dei deputati alla Camera, con Elisabetta Piccolotti, attraverso la capogruppo Luana Zanella». I passaggi burocratici sono molteplici ma sono già diversi gli atenei giunti al processo di accreditamento (tra queste la Unicamillus Cefalù, Università di Cagliari e Università di Verona). Al lavoro anche Potenza e Benevento. Ieri sera, nel focus sulla crisi del sistema sanitario di Alleanza Verdi Sinistra, c’è stata la presentazione del progetto che riguarda Urbino. Oltre ai candidati Avs e al candidato sindaco per il centrosinistra Scaramucci, presenti l’esperto di organizzazione sanitaria Zuccatelli, l’ex direttore sanitario Maffei e il candidato alle Europee Ignazio Marino «a cui abbiamo chiesto supporto tangibile».







«Serve sostegno corale»



«Il progetto ha largo respiro - chiude Carrabs - e tende anche a potenziare l’ateneo ducale rispetto alla competitività delle Università online portando, con Medicina, circa 300 studenti in più. Ci aspettiamo un sostegno politico corale».