URBINO «Mamma ce l’ho fatta»: Fiorello si rivolge alla mamma, in prima fila con la moglie Susanna, dall’affollatissima aula magna dell’Università di Urbino, dove era stato invitato ieri per ricevere il Sigillo di Ateneo. Confesserà poi, nella lectio magistralis “La mia vita, la mia carriera: lo stesso grande spettacolo”, che la laurea e il completamento degli studi erano il sogno dei suoi genitori: «Studiate ragazzi», l’appello, «lo studio è la cosa più bella del mondo: dovessi rinascere cercherei di fare tutte e due le cose».

Ma la vena dell’intrattenitore Fiorello ce l’ha nel Dna. È emozionato, nonostante la sua esperienza e questa è una delle caratteristiche che lo ha reso quello che è: spontaneo e irrefrenabile comunicatore, vero genio dell’improvvisazione. Si scalda già durante la lettura delle motivazioni del prestigioso riconoscimento, lette dal rettore Giorgio Calcagnini, approfittando anche per ricordare il suo compleanno: appena 5 giorni fa (il 16 giugno) ha compiuto 64 anni.

I fotogrammi

Al termine della cerimonia parte il suo racconto, ricco di aneddoti e riflessioni su come una serie di casualità lo abbiano portato nel mondo dello spettacolo. «Da piccolino mi chiedevo come facessero Walter Chiari, Paolo Panelli, Gino Bramieri e Corrado ad essere così bravi ad avere sempre la battuta pronta: ho scoperto molto tardi che si trattava di prepararsi prima un copione. Poi ho imparato a farli anche io, soprattutto per la Rai che deve sapere prima cosa censurare», ironizza. Racconta del suo esordio sul palco durante la scuola a tempo pieno in Sicilia: «Quegli applausi mi esaltarono, ma poi misi da parte quell’emozione, per riscoprirla molti anni dopo». Già da quando giocava a calcio, da bambino, l’allenatore aveva notato la sua indole a giocare da solo. Lo stesso allenatore che lo prese a lavorare con sé, nella sua impresa di Pompe Funebri: «Fu anche quello un trampolino di lancio per parlare con le persone e provare empatia». Fino al villaggio Valtur: «Fu una grande opportunità e a chi pensa di offendermi ricordandomi quelle origini, rispondo che ne vado orgoglioso».

I dettagli

Con una dovizia di esilaranti particolari, supportato dagli applausi, Fiorello ha raccontato quei primi passi con entusiasmo, svelando anche le origini da dj radiofonico del rettore Calcagnini. Il segreto del suo successo? «Arbore insegna: è cambiare format e trasmissione continuamente, in modo che le persone non si stanchino e rimpiangano sempre l’eventuale proseguimento del programma». Ma ricorda ai giovani: «Da soli non si arriva da nessuna parte ed è l’insicurezza ad avermi sempre portato avanti. Devi sempre avere un margine di dubbio. Ma più arrivi in alto e più è difficile superarsi». Fiorello ricorda allora la sua pausa al Festivalbar, ma anche quell’ultima puntata in cui intrattenne il pubblico dell’Arena di Verona per 45 minuti in attesa dei Red Hot Chili Peppers: «In prima fila c’era Bibi Ballandi che mi propose lo show di prima serata su Rai Uno». Uno show che partì proprio dalle nostre zone, quando Giampiero Solari, come nel suo stile, decise di fare le prove “teatrali” al Comunale di Cagli. E proprio Solari ha ospitato Fiorello lunedì sera, mentre al termine della cerimonia di Urbino, l’artista aveva un misterioso appuntamento a Pesaro, forse con lo staff della capitale della cultura.