Francesca Maria Crespini, candidata sindaca a Urbino della lista civica Futura che aria tira e cosa la muove?

«Fare il bene comune partendo dal fatto che le prospettive in fatto di consensi sono lusinghieri e sono certa di poter cambiare gli equilibri alle due grandi coalizioni: Gambini da una parte e Scaramucci dall’altra».

Qual è la mission della vostra lista civica?

«Amministrare insieme alla giunta in modo trasparente: il palazzo comunale diventerà il Palazzo di vetro, aperto a tutti i cittadini tutti i mercoledì di tutte le settimane a rotazione su tutto il territorio. Punterò su una economia circolare dove i benefici di ogni investimento pubblico devono portare un ritorno economico a tutti i cittadini. Voglio una città della creatività e siamo assolutamente contrari alla variante al Prg voluta da questa Amministrazione con deliberazione del 21/12/2023 con la quale è stata inserita l’area edificabile a Santo Stefano di Gaifa. Per noi questa è una barbarie fatta su un territorio meraviglioso ricco di storia e di cultura e ci batteremo contro la cementificazione della Piana di Gaifa».

Altri temi prioritari nell’agenda di Futura?

«Per noi l’ambiente non è negoziabile. Diciamo no alla discarica di Riceci e al business delle discariche che oramai in tutta Europa sono dismesse e contestualmente crediamo che debbano essere investite risorse verso le nuove tecnologie. Siamo contro lo spreco dell’acqua e riteniamo sia necessario destinare gli introiti delle quote di Marche Multiservizi per risanare le tubazioni idriche. Siamo a favore dell’attivazione dei centri del riuso e riparazione di oggetti e crediamo nel porta a porta spinto; siamo per la riqualificazione dell’area ex Osca, dove ancora ci sono pericolosissimi quintali di amianto. Proponiamo in questo spazio fatiscente, la realizzazione di una arena per grandi eventi e spettacoli per generare proposte attrattive e nuove opportunità economiche per i giovani di Canavaccio e di tutto il territorio».

Lei ha parlato più volte di una visione policentrica di città diffusa, cosa significa concretamente?

«Una visione policentrica prevede di ragionare sui servizi, sulla mobilità, sulla residenzialità secondo logiche unitarie in cui frazioni e centro storico rappresentano non realtà a sé stanti, ma il tessuto di una città diffusa in cui ogni parte trova il proprio beneficio facendo accrescere al contempo anche quello di tutto il sistema. Proponiamo quindi, in questo paesaggio incontaminato, il turismo delle cascine con creazione di alberghi diffusi, punti panoramici per fotografi e per gli amanti della pittura, uniti da percorsi da trekking e bike, piste ciclabili, percorsi vita che partono da Montesoffio e passando per Pieve di Cagna, Pallino, Trasanni, Torre San Tommaso, per arrivare fino a Canavaccio tra i monti delle Cesane e la Gola del Furlo».

Questa interpretazione è applicabile non solo al turismo?

«Certo, per esempio anche sul fronte della salute. Nella zona di Schieti in collaborazione con i Comuni di Montecalvo, Sassocorvaro-Auditore e Vallefoglia, proponiamo l’apertura di una Casa della Salute e il potenziamento della medicina territoriale h24, reperendo i soldi da bilancio comunale e da Pnrr, alleggerendo così il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Urbino che dovrà essere un ospedale di primo livello, non solo sulla carta, e a servizio di tutto il territorio interno».

Il vostro obiettivo elettorale è arrivare al ballottaggio?

«Stiamo lavorando perché questo accada confrontandoci con tutti i cittadini ogni giorno. Abbiamo un buon riscontro. Crediamo che sia arrivato il momento che i cittadini di Urbino prendano possesso della loro città».

Università, cultura e turismo per voi quale ruolo devono avere a Urbino?

«Sono l’anima di Urbino. Siamo fermamente convinti di istituire un tavolo permanente di concertazione delle politiche e degli interventi da fare tra l’Amministrazione comunale e di tutte le istituzioni culturali della città. Proponiamo l’istituzione del Politecnico delle Arti dell’alta formazione artistica coordinando Università, Accademia di Belle Arti, Isia e in collaborazione con la Cappella Musicale del SS. Sacramento. Questo sarà un centro innovativo e dinamico per la formazione artistica e creativa, uno spazio di incontro e collaborazione per artisti emergenti, studenti e professionisti del settore».

I giovani?

«Per noi di Futura sono parte attiva dell’Amministrazione e proponiamo perciò l’istituzione del Consiglio Comunale dei giovani urbinati, un organo consuntivo e propositivo per le politiche giovanili, lo sport, l’istruzione, la vita notturna, gli eventi facendo diventare così i giovani attori attivi del proprio presente».