ANCONA - I prezzi dei biglietti per i voli di continuità territoriale verso Roma, Milano e Napoli - a buon mercato fino ad un certo punto - applicano le tariffe scontate non solo ai residenti marchigiani, ma anche ad una serie di categorie equiparate, specificate sul sito di Aeroitalia. A partire dai disabili (con «invalidità civile con percentuale almeno pari o superiore all’80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica», viene specificato nel sito) e dagli studenti universitari fino al compimento dei 27 anni. Fanno parte dell’elenco dei beneficiari dei prezzi agevolati anche gli anziani over 70 e i giovani dai 2 ai 21 anni, mentre i bambini al di sotto dei 2 anni viaggiano gratuitamente se non occupano il posto a sedere. Le tariffe residenti sono inoltre abbattute del 30% per bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti.

L’acquisto



Non è possibile acquistare in un’unica transazione web biglietti aerei per passeggeri che possiedono requisiti per le tariffe agevolate insieme a passeggeri che non fanno parte dell’elenco dei beneficiari. Durante la stagione invernale - che nel settore aeroportuale va da ottobre a marzo - i benefici delle tariffe agevolate vengono estesi anche ai non residenti nelle Marche che viaggiano sulle rotte della continuità territoriale per motivi di lavoro. Uno sconto che non si applica invece nella stagione estiva. Proseguendo nel decalogo sul funzionamento di questa misura che cerca di riconnettere le Marche isolate, il sito di Aeroitalia specifica che «i passeggeri di continuità territoriale beneficeranno di una tariffa comprensiva di un bagaglio in stiva consegnato al check-in di peso non superiore a 23 kg. Per ogni passeggero è inclusa una borsa piccola (40x30x20 cm) e un bagaglio a mano (55x40x20 cm) in cabina per un massimo di 10 kg».



Il check-in



Il check-in è gratuito. «Da ottobre finalmente saremo più vicini alle più importanti città Italiane e, di conseguenza, all’Europa e al resto del mondo. E il resto del mondo sarà più vicino alle Marche», le parole del governatore Francesco Acquaroli, che aggiunge: «È un risultato storico per il nostro territorio. Per troppo tempo le Marche sono rimaste isolate e sin dai primi giorni del nostro insediamento abbiamo iniziato a lavorare per colmare questo gap. Insieme al Governo, la Regione ha investito affinché potessero essere attivate queste rotte».



Le risorse



La copertura finanziaria dei voli di continuità territoriale verso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli è garantita infatti dai 14,1 milioni tra il 2023 e il 2025 messi da Palazzo Chigi, e dai 9,5 milioni assicurati da Palazzo Raffaello.