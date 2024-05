ANCONA Sul ponte sventola Bandiera blu. Anzi, ne sventolano 19, una in più rispetto al 2023. Le spiagge marchigiane si confermano paradisi terrestri e la new entry di Porto Sant’Elpidio permette alla nostra regione di restare nell’Olimpo delle migliori d’Italia. Ci piazziamo subito dopo la Liguria - che stacca tutti con 34 riconoscimenti - Puglia (24) e l’ex aequo a 20 di Campania e Calabria. «Il mare delle Marche è sempre più blu - esulta il governatore e assessore al Turismo Francesco Acquaroli - La strategia prioritaria dell'amministrazione regionale è quella di garantire a cittadini e visitatori servizi di accoglienza di qualità in un paesaggio tutelato, protetto e conservato, all'insegna della sostenibilità e del benessere».