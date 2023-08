Lunedì 31 luglio, ore 15.30. Si chiude la partita dei voli di continuità per collegare le Marche a tre città fino ad ora irraggiungibili via cielo: Roma, Milano e Napoli. Una partita in cui si è giocata anche la strategia della Regione per rilanciare l’aeroporto Sanzio, oggi Ancona Airport per dare l’idea della valenza internazionale che si vuole dare allo scalo marchigiano aggiungendo alla mappa geografica delle destinazioni sempre più rotte europee e di prestigio.

APPROFONDIMENTI IL BANDO Aeroitalia, asso pigliatutto: la compagnia aerea si aggiudica anche le rotte Roma, Napoli e Milano in partenza dal Sanzio I NUOVI VOLI DAL SANZIO Ludovico Scortichini (ceo Go World): «Amsterdam, Barcellona e Bucarest tre rotte fondamentali. L'Olanda? Hub fantastico» LE ROTTE Aeroporto Sanzio, nuovi voli per Barcellona e Amsterdam: Marche, l'Europa ​non è mai stata così vicina L'INCHIESTA Scommessa sul turismo marchigiano, gli operatori: «Sacrifici e vocazione. Un paesaggio da valorizzare»



Le tre ciliegine sulla torta



Ma per completare la torta mancavano all’appello tre ciliegine, che ieri Aeroitalia ha messo su un vassoio già ricco di prospettive. La compagnia aerea italiana infatti è stata l’unica a partecipare al bando per la terna Roma, Milano, Napoli, rotte aeree che dal primo ottobre dovrebbero collegare le Marche a Fiumicino, Linate e Capodichino a prezzo calmierato (60-65 euro a tratta).



Tre più tre, uguale Aeroitalia



Ma Aeroitalia è la protagonista assoluta di questa estate piena di novità per quanto riguarda le nuove rotte pronte al decollo. Proprio questa mattina all’aeroporto Sanzio avverrà la presentazione ufficiale di tre collegamenti anticipati in esclusiva dal Corriere Adriatico firmati proprio dalla compagnia italiana. Barcellona, Amsterdam e Bucarest, dal primo settembre compariranno sui tabelloni delle partenze e degli arrivi del nostro scalo marchigiano. Un mese dopo, dovrebbero invece partire Roma, Milano e Napoli. Un tris con bis nel giro di pochi giorni.



«L’Enac verifichi l’offerta»



Il deputato marchigiano Mirco Carloni (Lega), invita ad andare avanti a passo spedito: «L’Enac verifichi subito l’offerta - sollecita - per rispettare i tempi e partire proprio dal primo ottobre». Carloni, che ha seguito l’iter da onorevole ma soprattutto quando faceva parte della giunta regionale, parla di «una promessa mantenuta grazie anche all’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Le nostre amate Marche devono ripartire subito a tutta velocità».



Dritti verso ottobre



Il decollo dei voli di continuità territoriale verso Roma, Milano e Napoli era inizialmente previsto per il 1° luglio, ma l’avvio delle tre rotte domestiche ha mancato la sua prima deadline: gli avvisi dei bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 31 maggio, due mesi di tempo per afferrare al volo - è il caso di dirlo - l’occasione. La copertura finanziaria dell’operazione è garantita da Governo e Regione: 14,1 milioni tra il 2023 e il 2025 da Palazzo Chigi e 9,5 milioni da Palazzo Raffaello. Il primo ottobre si avvicina a grandi passi e potrebbe essere il D-day che mancava alle Marche.