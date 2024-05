Aeroporti, i peggiori (e più stressanti) in Europa: Parigi al primo posto, anche un'italiana nella top five. La classifica

Prendere l'aereo è una comodità per molti, ma un vero incubo per altri. Se è vero che i voli ormai ci permettono di raggiungere qualsiasi luogo in tempi comodi e veloci, dall'altra parte c'è chi odia presentarsi ore prima in aeroporto, chi magari ha paura di volare o anche chi non sopporta le lunghe code per l'imbarco. Per la seconda tipologia di viaggiatori, la partenza e l'arrivo è fonte di stress. La società di noleggio veicoli StressFreeCarRental.com ha condiviso un elenco degli aeroporti più stressanti d'Europa secondo i visitatori.

John Charnock, Ceo di StressFreeCarRental.com, consiglia ai turisti che prenotano una vacanza che scegliere l'aeroporto giusto può aiutarli a rilassarsi fin dal momento in cui inizia il viaggio. «Per coloro che si dirigono verso l'Europa quest'estate, è importante che un volo a lungo raggio e l'arrivo in aeroporto non siano un'esperienza stressante che potrebbe creare o distruggere la vostra vacanza. Ci sono alcuni aeroporti in Europa che possono far sentire i viaggiatori più stressati di altri - e lo Stressful Airport Index 2024 ci ha mostrato quali fattori in alcune destinazioni sono peggiori di altri».



I punteggi

Utilizzando fattori quali il numero di passeggeri, i costi di parcheggio, il numero di voli che passano da lì e la distanza dalla città più vicina, StressFreeCarRental.com ha scoperto che l'aeroporto più stressante è (rullo di tamburi) Charles-de-Gaulle in Francia.

Inaugurato nel 1974, l'aeroporto Charles-de-Gaulle è il principale aeroporto internazionale di Parigi, con più di 67,4 milioni di persone che lo hanno utilizzato solo nel 2023.

L'aeroporto dispone anche di 270 destinazioni di volo, più di ogni altro nell'elenco, e costa ai turisti in media 100 euro a settimana per parcheggiare la propria auto lì. John ha suggerito che, in molti casi, più un aeroporto è ampiamente utilizzato, più può essere stressante.

Ha continuato: «L'aeroporto Charles-de-Gaulle è stato nominato il più stressante, in gran parte a causa dell'elevato volume di passeggeri in viaggio, delle tariffe costose per il parcheggio delle auto e dell'elevato punteggio di partenze in ritardo. Dei dieci popolari aeroporti europei analizzati, Zagabria in Croazia è stato nominato quello meno stressante, con un basso numero di passeggeri, una distanza ravvicinata dal centro città e il punteggio più basso per i ritardi nelle partenze».

La classifica e i punteggi

1. Charles-de-Gaulle (Francia) - 44

2. Schiphol (Paesi Bassi) - 39

3. Heathrow (Regno Unito) - 39

4. Roma(Italia) - 32

5. Atene (Grecia) - 26

6. Madrid (Spagna) ) - 24

7. Lisbona (Portogallo) - 23

8. Dublino (Irlanda) - 22

9. Berlino (Germania) - 21

10. Zagabria (Croazia) - 13