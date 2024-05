ANCONA - C’era una volta il check-in in aeroporto. Quello che costringeva il viaggiatore a presentarsi al terminal partenze ore prima per essere sicuro di riuscire ad imbarcarsi. Poi i passi da gigante della tecnologia hanno agevolato gli utenti con un’invenzione provvidenziale: il check-in online. Comodo, rapido, semplice.

Indietro nel tempo

Ma evidentemente, per qualche distorsione spazio-temporale di cui non sapevamo nulla, questo ritrovato dell’era del digitale non è utilizzabile da tutti. Oppure, a qualcuno piace vintage. A SkyAlps, per esempio. Chi ieri, per salire a bordo, per esempio, di un volo da o per Roma, avesse tentato la strada del web check-in, lo avrebbe trovato «chiuso» e «non disponibile». Così, armato di pazienza, si sarebbe dovuto recare per tempo a Fiumicino e procedere con il check-in in aeroporto come ai vecchi tempi. Se questo è il futuro che avanza, stiamo freschi.

Il futuro

Per incentivare la continuità territoriale che stenta a decollare, si sta ragionando sul fast track (un passaggio riservato laterale rispetto all'area dei controlli di sicurezza che permette di accedere più velocemente agli imbarchi attraverso un filtro prioritario dedicato) così da comprimere al massimo i tempi. Poi però si affoga in un biccher d’acqua. Nello specifico: non fornire il più basico dei servizi, il check-in online. Già che Ministero delle Infrastrutture, Enac e Regione stanno lavorando al nuovo bando per assegnare le rotte entro ottobre, magari sarebbe il caso di prevedere anche delle specifiche che rendano i voli talmente comodi da spingere le persone a preferirli al treno o all’auto. Se salire a bordo deve diventare una corsa a ostacoli, perché farlo. Nei giorni scorsi, il governatore Francesco Acquaroli aveva fatto il punto sulla questione: «Ora andiamo avanti con una fase per così dire emergenziale e vediamo che i numeri sono in crescita rispetto ai primi giorni». Benché ancora quasi sempre sotto la decina di passeggeri a volo. «In considerazione del fatto che si tratta di un servizio pubblico importante per la nostra Regione - ha aggiunto - continuiamo ad essere consapevoli che, solo per il tramite di un servizio più efficace, efficiente e puntuale, si potranno attrarre tanti potenziali clienti». Parole sante: vanno tradotte nella pratica, però.