Incidente terrificante nel porto di Montecarlo durante il Gran Premio di Formula 1: il gommone vola sullo yacht, il video è virale

A Monte Carlo un gommone si è schiantato contro altre due imbarcazioni proprio nel weekend in cui si è tenuto il Gran Premio della Formula 1. Il video dell'incidente sta diventando virale sui social.

Scontro tra yacht che valgono milioni

Il video dell'incidente avvenuto due giorni fa sta conquistando gli utenti di Instagram e ha raccolto più di 24 mila likes. La clip mostra un'imbarcazione colpire una barca e un grande, lussuoso yacht sulla cosiddetta "fila di miliardari" di Monaco. Lo scontro, infatti, è avvenuto dove sono ormeggiati gli yacht di cui sono proprietari i multimiliardari. Sarà l'incidente più costoso della storia del Gran Premio della Formula 1? Miracolosamente, non ci sono feriti: il motoscafo fuori controllo si è fermato sul molo schivando due passanti, ma tutte le barche coinvolte sono rimaste danneggiate. I vigili del fuoco e i soccorsi sono arrivati subito sul luogo della collisione. Secondo alcuni testimoni, le autorità sono intervenute per portare a debita distanza il motoscafo e hanno controllato che tutte le persone sulla scena fossero illese. Il conducente che ha causato lo scontro dovrà pagare pesanti sanzioni per i danni fatti agli altri mezzi.

Alla vista della scena, gli utenti di Instagram rimasti sono scioccati: «Tra tutte le cose che pensavo che potessero accadere, questa non era tra quelle», ha scritto un fan. «Non puoi parcheggiare lì», ironizza un altro. «Pazzesco!», ha commentato una ragazza e molti altri si sono fatti avanti per esprimere la loro gratitudine che nessuno si sia fatto male.