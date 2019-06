La truffatrice lo abbraccia â€‹e gli sfila dal collo la collana da duemila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAPETRONA- Truffa dell’abbraccio, un nuovo colpo. L’ultimo raid è stato messo a segno a Serrapetrona e la vittima ha denunciato il raid ai carabinieri della stazione di Caldarola. L’uomo, residente a Serrapetrona, intorno alle ore 11.45, mentre si trovava a bordo della propria auto, in sosta vicino alla sua abitazione, è stato avvicinato da una ragazza che, andando verso di lui con una scusa per abbracciarlo, è riuscito a sottrargli la catenina oro (del valore di duemila euro). Poi si è data alla fuga per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.L’area non è videosorvegliata e quindi le indagini dei militari dell’Arma non sono particolarmente semplici. Al momento gli investigatori possono contare soltanto sulla descrizione della giovane fornita dalla vittima.