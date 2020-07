Ancona, abbraccia un anziano e gli strappa la collana: baby ladra rom incastrata dalle telecamere

ANCONA - Si avvicina a un anziano fermo allo stop del bus e lo abbraccia velocemente, sfilandogli la collana d’oro che porta al collo. Un tocco rapidissimo e leggiadro, talmente “professionale” da far accorgere la vittima della mancanza solo una volta tornato a casa.

LEGGI ANCHE:

Tenta di farla finita in garage, salvato dal massaggio cardiaco del figlio

Comuni più colpiti dal lockdown Covid? Tre dei primi 5 d'Italia sono nelle Marche/ La lista completa

Per risalire alla giovane ladra, fautrice del furto con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio in via Da Vinci, ci sono voluti poco più di dieci giorni. Le immagini delle telecamere della zona e l’identikit fornito dall’anziano, un anconetano di 77 anni, hanno messo i carabinieri della stazione di Collemarino sulla giusta strada. A rispondere di furto con destrezza sarà una 19enne di origine rom, senza fissa dimora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA