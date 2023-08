Entra in ascensore, uno sconosciuto la segue e le strappa la collana: allarme a Pesaro. Ecco chi sono le vittime prescelte

PESARO - L'ha seguita da via Salvatori fino a via Flaminia, dopo che la signora era uscita dal supermercato e si stava diringendo con le buste della spesa fino a casa a pochi metri dal negozio pesarese. Un uomo, alto di circa 45 anni, è entrato nell'androne del condominio con la sfortunata donna e mentre lei stava per entrare in ascensore da dietro le ha strappato la collana che portava al collo.

Aggredisce anziana e le strappa la collana

La signora stava quasi per cadere a terra ma ha avuto la prontezza di spirito di urlare mentre il ladro scappava con il bottino: sono accorsi subito i vicini che hanno anche chiamato i carabinieri. Ma gli episodi di questo tipo stanno aumentando in città e colpiscono soprattutto persone sole e anziane.