PESARO Più abbracci calorosi e addio alla collana d’oro attorno al collo. Un altro pensionato è finito vittima della tecnica dell’abbraccio in cui si specializzano donne, sempre giovani e piuttosto avvenenti, ma soprattutto estremamente abili nei furti con destrezza capaci di fare sparire come in un gioco di prestigio orologi, braccialetti e altri oggetti di valore che indossano le malcapitate vittime, quando non addirittura il portafogli. I casi si moltiplicano in città e anche nella giornata di domenica, nel quartiere di Muraglia ne è stato denunciato uno alla polizia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la truffatrice, abbastanza giovane ha usato la stessa tecnica di approccio ormai collaudata: un anziano si è visto avvicinare da una ragazza sulla ventina, di bell’aspetto.

La farsa

Lei ha portato avanti la farsa dicendo di conoscerlo e di non vederlo da tanto tempo e se si ricordava di lui (un’altra variante è quella di raccontare di essere un’amica del figlio o della figlia o dei nipoti). In ogni modo tra effusioni esagerate e sorrisi d’ordinanza è scattato l’abbraccio e in un lampo dal collo del pensionato è sparita una collana d’oro, ricordo di famiglia, del valore di circa 1000 euro. L’uomo poco dopo si è accorto dell’ammanco e ha denunciato tutto alla polizia che è intervenuta con la squadra volante per effettuare delle ricerche. La donna si era già allontanata rapidamente (non sono state notati altre complici) e si sta indagando se possa aver compiuto altri raggiri simili.

L’allerta

L’allerta resta molto alta. Qualche giorno fa sempre la polizia ha arrestato due donne rumene di 27 e 21 anni. La più grande delle due aveva avvicinato un uomo di 70 anni in viale Trieste mentre era seduto su una panchina. La donna, particolarmente avvenente, gli avrebbe proposto una prestazione sessuale. Poi lo ha approcciato e gli ha sfilato la collanina. La polizia le aveva raggiunte in viale Trento dove la donna ha lasciato cadere la collanina dell’uomo. Troppo tardi. Di qui l’arresto per furto con destrezza. La 27enne era già nota in quanto ladra seriale, tanto da rimanere in carcere. Proprio dal controllo del suo cellulare sono spuntate numerose foto di orologi Rolex e di monili in oro di cui la polizia sta cercando di rintracciare i proprietari.

Le varianti

Una truffa che ha anche delle varianti, come quella capitata al cimitero centrale la scorsa settimana. Un uomo sulla trentina ha avvicinato una 90enne dicendole di aver visto un uccellino che l’aveva sporcata. Poi l’offerta di aiuto con fazzoletti per pulirla. Ma in questo frangente ecco sparire la collanina.